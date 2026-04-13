En Çok Şikayet Edilen Windows 11 Sorunlarından Biri Çözüldü

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının işletim sisteminin son sürümü olan Windows 11'e geçiş yapması için büyük çaba sarf etti. En son güncelleme desteğini dahi kesen şirket, kullanıcıların yeni işletim sistemine neden geçmek istemediğini sonunda fark etti. Yakın zamanda bu sürümün kullanıcılar açısından daha iyi hâle getirileceğinin sinyallerini veren şirket, bu hedef doğrultusunda ilk adımını attı.

Microsoft, Windows 11'de Hangi Sorunu Çözdü?

Microsoft, Windows 11'in kurulum aşamasında güncelleme şartını kaldırdı. Şimdiye dek bu işletim sistemine sahip bir bilgisayarı ilk kez açtığınızda öncelikle mevcut güncellemeleri tamamlamanız gerekiyordu. Özellikle düşük internet hızına sahip olunduğunda kurulum süresi oldukça uzun hâle geliyordu. Bu da bilgisayarı kullanmaya başlamanın çok fazla zaman almasına neden oluyordu.

Şirket, kurulum sürecinde yapmanız gereken bu güncellemeleri artık atlamanıza izin veriyor. Bunun için hemen alt kısma daha sonra güncelleme seçeneği eklendi. Yeni seçeneğe basmanız hâlinde güncelleme işlemi daha sonra yapılmak üzere erteleniyor. Dolayısıyla kurulumu da hızlı bir şekilde tamamlayıp masaüstüne erişebiliyor, dilediğiniz uygulamaları yükleyip bilgisayarınızı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Elbette ki Microsoft'un bu tür güncellemeleri herkese bir anda sunmadığını belirtmek gerekiyor. Bu yeni seçenek yeni sunulmaya başlandı. Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerde erişilebilir hâle gelmesi birkaç gün ya da hafta sürebilir. Eğer şu an böyle seçenek görmüyorsanız sebebi henüz kullanımınıza açılmamış olmasıdır.

Windows 11 İçin Neden Güncelleme Atlama Seçeneği Sunuldu?

Microsoft'un Windows 11'in kurulum sürecinde güncelleme atlama seçeneği eklemesi, bilgisayarı kullanmaya başlamak için zaman kaybetmek istemeyen kişilerin talebinden kaynaklanıyor. Pek çok kişi, kurulum sırasında gerçekleştirilmesi zorunlu olan güncellemelerden şikâyet ediyordu. Teknoloji devi ise bu güncellemeleri tamamen isteğe bağlı hâle getirerek kullanıcı taleplerinin farkında olduğunu gösterdi.

Windows 11 Güncellemeleri Alınmazsa Ne Olur?

Windows 11 güncellemeleri sanılandan çok daha büyük bir önem taşıyor. İşletim sisteminin mevcut sürümünde eğer güvenlik açığı varsa bilgisayar korsanları bundan faydalanarak cihazınıza sızabilir ve kritik verileri çalabilir. Diğer yandan mevcut hatalar yüzünden bilgisayarınızı düzgün şekilde kullanamayabilirsiniz.

Yayınlanan güncellemeler, donanım çeşitliliği dolayısıyla yeterince kapsamlı test edilemediği için zaman zaman bilgisayarın yavaşlaması, kendi kendine kapanması ve güncelleme döngüsü gibi hataları beraberinde getirebiliyor. Ancak Microsoft, bu hatalı güncellemeler için daha sonra yeni bir güncellemeyi devreye alarak sorunları ortadan kaldırıyor. Eğer bu güncellemeleri almazsanız siz de hatalar ile karşılaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Güncellemeleri mümkün olduğunca zamanında yapmaya çalışan biri olsam da Windows 11'in kurulum aşamasında güncelleme yapmayı şart koşması, bana göre de oldukça büyük dezavantajdı. Herkesin güncellemenin tamamlanması için bekleyecek kadar uzun zamanı olmayabiliyor veya interneti yavaş olduğu için epey beklemek zorunda kalabiliyorlar. Artık isteğe bağlı olduğuna göre bu önemli sorunun da geride kaldığını söyleyebiliriz.