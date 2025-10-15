Microsoft'tan Gizemli Açıklama! Gözler Windows 11'e Çevrildi

Microsoft, dün itibarıyla Windows 10 için verdiği desteği sonlandırdı. Teknoloji devi, Windows tarihi için son derece önemli olan bu duruma gelen tepkileri bir kenarda bırakıp Windows 11'e odaklanmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre güncel işletim sistemi Windows 11 için bu hafta büyük bir özellik duyurulacak.

Bu Hafta Windows 11 İçin Yeni Bir Özellik Duyurulacak

Microsoft, Windows'un resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklama ile tüm kullanıcıların dikkatini üzerinde topladı. Şirket tarafından yapılan paylaşımda kullanıcıların parmaklarını biraz izne çıkarmanın zamanının geldiği ifade edildi. Ayrıca Perşembe günü yani 16 Ekim 2025 tarihinde büyük bir şeyin olacağı belirtildi.

Gönderide parmaklara vurgu yapılması, yeniliğin yazma ile alakalı bir özellik olabileceğini gösteriyor. Yeni gelecek özellik sayesinde kullanıcılar artık yazmaya hiç ihtiyaç duymayabilir. Windows 11'de şu an zaten dikte etme özelliği sayesinde istediğimiz her şeyi parmaklarımızı kullanmadan yazabiliyoruz ancak Microsoft, geçmişte klavye ve fare kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak gibi bir fikri hayata geçirmek istediğine işaret etmişti.

Microsoft'tan Pavan Davuluri, Ağustos ayında şirketin gelecek Windows sürümleri için planlarının bu yönde olduğunu açıklamıştı. Davuluri, bu yenilik sayesinde Windows'un kullanıcıları anlayabilecek bir seviyeye gelebileceğini söylemişti. Ayrıca sisteminizin ne yaptığınızı anlayabileceği ve bunun Windows'un sunduğu çeşitli Copilot özellikleri ile mümkün olacağını dile getirmişti.

Bu açıklamalar üzerinden fikir yürütmek gerekirse Windows 11 için duyurulacak özelliğin gerçekten de büyük bir şey olacağı söylenebilir. Microsoft muhtemelen artık bir işlem gerçekleştirmek için fare ya da klavye kullanarak uygulamalar arasında gezinmenize son vermeyi sağlayacak bir özellik duyuracak.

Daha geniş bir açıdan baktığımızda Windows işletim sisteminin sizin için her şeyi yapan bir asistana sahip olacağı yönünde bir tahminde bulunabiliriz. Microsoft eğer Copilot üzerinden ilerlemeyi tercih ederse muhtemelen gelecekte şirketin işletim sisteminde çok daha önemli bir yere sahip olacak. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için şirketten gelecek duyuruyu beklemek gerektiğini tekrardan hatırlatmakta fayda var.