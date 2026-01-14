Bu Ücretsiz Oyun, Valve'ın Servetini İkiye Katladı

Valve'ın şimdiye kadarki en büyük oyun serilerinin başında Counter-Strike geliyor. Serinin önceki oyunlarından elde edilen gelirler sadece satın alımlarla sınırlı kalsa da Global Offensive'in çıkması ile büyük bir değişim meydana geldi. Özel silah kaplamaları ve benzerleri ile şirket yeni bir gelir kapısına kavuştu.

Bu oyunun yerine gelen Counter-Strike 2'de (CS2) de aynı sistem üzerinden ilerlenmeye devam edildi. Şirketin tüm bu gelir modellerini göz önünde bulundurarak hesaplama yapan ZestyAlt isimli bir YouTuber, şirketin ücretsiz bir oyun olmasına rağmen CS2'den ne kadar gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.

Counter-Strike 2, Valve'a Ne Kadar Kazandırdı?

YouTuber ZestyAlt'ın hesaplamalarına göre Counter-Strike 2, 2025 yılında oyun içi mağazasından ve Steam'in topluluk pazarından yaklaşık 1 milyar dolardan (43 trilyon 164 milyon 790 bin 700 TL) fazla gelir elde etti. Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasını kapsayan veriler, oyunda 400 milyondan fazla kasa açıldığını ortaya koydu.

Bu kasaları açmak için kullanılan her bir anahtarın yaklaşık 2.50 (107 TL) olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Valve gerekli payları verdikten sonra sadece anahtar satışından 800 milyon dolara (34 milyar 526 milyon 154 bin 400 TL) kadar brüt gelir elde ettiği söylenebilir. Ne yazık ki oyunun mağazasındaki diğer ögeler hakkında net veriler bulunmuyor.

Yine dr ZestyAlt'ın tahminine göre Valve, mağaza satışlarından en az 500 milyon dolar gelir elde etti. Asıl gelir kaynağının ise topluluk pazarı olduğunu söylemek mümkün. Valve, her satıştan yüzde 15 oranında pay alıyor. Geçen yıl yapılan her satın alımı yansıtan istatistiklere göre pazarda 754 milyon öge satıldı.

ZestyAlt'a göre Valve, topluluk pazarından 166 milyon dolar net kâr elde elde etti. Bu ana gelir kapılarından elde edilen gelirler birleştirildiğinde ise Counter-Strike 2'nin sadece 2025 yılında 1 milyar dolardan fazla kazanç sağladığı görülüyor.