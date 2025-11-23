Korkutan Haber Geldi! Xbox Konsollara Bir Zam Daha Geliyor

Oyun dünyası, son aylarda giderek derinleşen bellek krizi yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Sektörden gelen bilgilere göre özellikle ekran kartlarının önümüzdeki dönemlerde büyük oranlarda zamlanacağı açıklanmıştı. Şimdi ise bu kez Xbox cephesinden moral bozacak haberler geliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, mayıs ayında yaptığı fiyat artışının ardından Xbox konsollarına bir zam daha yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Microsoft, Xbox Konsollar İçin Zam Yapmaya Hazırlanıyor

Sektöre yakın isimlerin verdiği bilgilere göre Microsoft, Xbox Series X ve Series S modellerine yakın zamanda bir zam daha yapmaya hazırlanıyor. Bu iddianın temelinde ise dünya genelinde giderek büyüyen DRAM ve GDDR bellek krizi yer alıyor.

Şirketin birlikte çalıştığı büyük perakende satıcılarına önümüzdeki aylarda ciddi bir bellek sıkıntısıyla karşılaşabileceklerine dair bilgi verdiği öne sürülüyor. Ayrıca Microsoft’un bazı teknoloji devlerinin aksine bellek üretimindeki daralmaya karşı sorun yaşamamak için uzun vadeli bir anlaşma yapmadığı da biliniyor. Bu nedenle Xbox modellerine yeni bir fiyat artışının gelmesi olası görünüyor.

Diğer yandan Sony’nin yıllar önce bellek tedariki için uzun süreli bir anlaşma imzaladığı biliniyor. Bu durum PlayStation tarafının yaşanan krizden daha az etkilenebileceği anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki yıllarda konsol üreticileri arasındaki rekabeti doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Microsoft, şu an için iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Yine de sektördeki kaynaklar bu zammın gerçekleşeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bunu önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.