Red Dead Redemption 3 Yolda Olabilir! Gözler Rockstar'da

Rockstar Games yıllardır GTA 6 üzerinde çalıştıktan sonra yaşanan sızıntılarla birlikte oyunu duyurdu ve o günden bu yana birkaç kez ertelendi. Gözler şu an her ne kadar serinin bir sonraki oyunu olan Grand Theft Auto VI'nın üzerinde olsa da şirketin çoktan Red Dead Redemption 3 (RDR3) için de harekete geçmiş olabileceği ileri sürüldü.

Red Dead Redemption 3 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir

Geçmişte Rockstar Games'te çalışan Mike York, Rockstar Games'in Red Dead Redemption 3'ü çoktan geliştirmeye başlamış olabileceğini söyledi. Büyük oyun şirketlerinin her zaman aynı anda iki oyun üzerinde çalıştığını belirten York, Rockstar Games'in de çoktan bir sonraki projesi RDR3 için harekete geçmiş olabileceğini öne sürdü.

Şirketin GTA 6'yı neredeyse tamamlama noktasına geldiğine işaret eden York, Red Dead Redemption 3'ün olası çıkış tarihine de değindi. GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin oldukça uzun bir zaman aldığını göz önünde bulunduran eski çalışan, RDR3'ün 2032 yılından önce piyasaya sürülmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

GTA 7'de Farklı Şehirler Olmayacak

GTA 6 eğer her şey yolunda giderse 19 Kasım 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Geliştirici Rockstar Games, şu an tüm önceliği bu oyuna vermiş durumda fakat şirkette 14 yıl boyunca görev alan ve 2009'da görevini bırakmadan önce GTA: Vice City, GTA: San Andreas ve GTA 4 gibi projelerde yer alan eski Rockstar yöneticisi Obbe Vermeij, GTA 7'nin hangi şehirlerde geçebileceğine dair önemli paylaşımda bulundu.

Bilindiği üzere GTA oyunlarının büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek hayattaki şehirlerinin kurgusal versiyonlarında geçiyor. En basitinden San Andreas'ın gerçek hayattaki karşılığı Los Santos olarak biliniyor. Şehri gerçek hayattaki görünümü ile kıyasladığınızda da bu farkı görebiliyorsunuz.

Vermeij tarafından aktarılan bilgilere göre bu durum, ne yazık ki GTA 6'dan sonra da devam edecek. Bir zamanlar Rockstar bünyesinde görev yapan Vermeij, GTA oyunlarının Avrupa'da geçip geçmeyeceği sorulduğunda ise oyunların yapımının hâlâ bir yıl sürseydi mümkün olabileceğini ancak GTA her 12 yılda bir çıkarken bunun pek de olası olmadığını ifade etti.