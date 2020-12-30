Milli Eğitim Bakanı'ndan Dijital Karne Açıklaması: Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman?

Okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere ilişkin bir açıklama yaptı. Karneler verilecek mi? İşte yapılan açıklama ve detaylar.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz. Aşı, eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak." dedi.

Karneler Verilecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik. Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu."

Sizler yüz yüze eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başlamalı mı? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.

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Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz geçtiğimiz günlerde "Yüz yüze eğitimde şubat ayının başlarındaki vaka sayıları, hasta sayıları, hastanelerdeki doluluk oranlarına dair veriler incelenip ona göre karar verilecektir. Başlayabilir; ama başlaması da tabii temel eğitim dönemindeki çocuklardan başlayarak yine olur. Tıpkı geçtiğimiz sonbaharda olduğu gibi" demişti.