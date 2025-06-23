GTA'yı Taklit Etmeye Çalışan Oyunun Geliştirici Şirketi Batıyor

Eski Grand Theft Auto yapımcısı Leslie Benzies'in kurduğu stüdyo, Build A Rocket Boy; GTA benzeri grafikler ve oynanış vaadiyle MindsEye adlı oyunu piyasaya sürmüştü. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Oyun, çıktığı günden itibaren çok ağır eleştirilere maruz kaldı. MindsEye Steam sayfasında sadece %38 oranında olumlu inceleme puanı var. Yorumlarda küfürler ve hakaretler havada uçuşuyor. Oyuncular, daha bir saat geçmeden oyunu iade ediyor. Oyun o kadar kötü ki Sony'nin kararı ile olağan iade süresinin (normalde 2 saat) dışında da para iadesi yapılıyor. Bunun faturası da doğal olarak geliştirici şirkete kesiliyor.

Build a Rocket Boy'dan Gelen Açıklama Yetmedi

Steam sayfasında yapılan yorumlar, "Cyberpunk 2077'de bile bu kadar kötü bir optimizasyon yoktu" şeklindeydi. MindsEye gerçekten Cyberpunk 2077'den beter bir şekilde piyasaya sürüldü. Bir kişi, oyunun sanki hiç kontrol edilmemiş gibi hissettirdiğini savunmuştu.

Eleştirilerin ardından Build a Rocket Boy'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, halihazırda oyuncular tarafından keşfedilen tüm sorunların yayınlanacak yamalarla çözüleceği taahhüdü verildi. Tabii oyuncular için bu yeterli değildi. Oyunu iade etme furyasında bir değişiklik olmadı. Build a Rocket Boy, MindsEye için iki güncelleme yayınladıysa da oyuncuların güvenini kazanamadı.

Lansman öncesinde yapılan açıklamada "kötü yorumları botlar yazıyor" savunması gelmişti. Ancak Steam'deki veriler yalan söylemiyor.

300 Kişilik Ekipte Yaprak Dökümü

Stüdyonun iddiası; MindsEye'ı tam 10 yıl boyunca canlı tutmaktı. Bunu da kullanıcı içeriklerini destekleyerek yapacaktı. Ancak lansman öncesi ne içerik üreticilerine inceleme kodu verildi, ne de basına test sonuçları sızdırıldı.

Bazı sponsorlu yayıncıların yayınları, oyunun çıkışı sonrası sosyal medyada alay konusu olmasıyla birlikte iptal edildi. Başarısızlığın bedelini 300 kişilik ekip ödeyecek. Ardından sıra yurt dışındaki yaklaşık 200 çalışana da gelecek.

Gelen haberlere göre ekip için resmi işten çıkarma süreci başlatıldı. Ama Birleşik Krallık'taki yasalara göre 100 veya daha fazla kişinin işten çıkarılması için önce 45 günlük bir danışma süreci başlatılması gerekiyor. Sürecin kapsamı henüz netleşmedi.

2025'in En Kötü Oyunları Arasındaki Yerini Aldı

Büyük beklentilerle gelen MindsEye, GTA benzeri grafikler, sürüş ve hareket mekanikleriyle pazarlanmıştı. Fragmanlarında ve sızdırılan oynanış videolarında bu iddialar kanıtlanır nitelikteydi. Ancak oyunun iç yüzü tamamen farklıydı. Yapay zekanın yetersiz kullanımı, ani kare düşüşleri, bug ve glitch'ler derken oyunun elle tutulacak hiçbir yanı kalmadı. Yapılan yorumlar arasında araba kullanmak dışında hiçbir şeyin güzel olmadığı savunuluyordu. Sadece araba mekaniği, MindsEye'ı kurtarmaya yetmedi.

YouTube'da yer alan bu videodan MindsEye'daki tüm bug'ları ve hataları görebilirsiniz: