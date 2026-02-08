İlginç İddia: MindsEye'ı Sabote Etmek İçin 1 Milyon Euro Harcandı

Build a Rocket Boy'un eş CEO'su olan Mark Gerhard, şirketin çalışanları ile yaptığı bir toplantıda MindsEye hakkında çok ilginç bir iddiada bulundu. Gerhard'a göre oyunu sabote etmek için 1 milyon euroya mal olan bir kampanya yürütüldü. Dahası, bu kişilerin yakalandığını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını belirtildi.

MindsEye'ın Fişinin Çekilmesi mi Amaçlandı?

Şirketin eş CEO'su olarak görev üstlenen Gerhard, karalama kampanyasının arkasındaki şirketin çok büyük bir Amerikan şirketi olduğunu belirtti. İddiaya göre bu kampanya, 2025 yılında 1 milyon euronun üzerinde bir bütçe ile yürütüldü. Kendilerini hedef alan şirket ise İngiltere merkezli Ritual Network'e sabotajları gerçekleştirmesi için ödeme yaptı.

Buna ek olarak şirket, aksiyon oyunları arasında yer alan MindsEye ve Build a Rocket Boy'un itibarını parçalamak amacıyla pek çok gazeteci ve influencer'a da para verdi. Bu kişilerin hakkında yakında suç duyurusunda bulunulacağını belirten Gerhard, suçlamaların casusluk, sabotaj ve suç teşkil eden müdahale içerdiğini ifade etti. İddialarda adı geçen Ritual Network ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Şimdilik elde tutulabilir hiçbir kanıt bulunmuyor ancak Gerhard, oyuna yönelik düzenlenen bu karalama kampanyasının arkasında yer alan isimleri kendi eğlenceleri için kullanacağını dile getirdi. Hemen ardından ise bu isimlerden bazılarının doğrudan oyuna ekleneceğini söyledi. Ayrıca olayın mahkemede sonuçlanmasından önce insanlara bu hikâyeyi anlatmak istediklerine işaret etti.

Bu arada MindsEye'ın arkasındaki şirketin çalışanlarının bilgisayarına onların haberi olmadan Teramind isimli bir yazılım yüklendiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Gerhard, çalışanların bastığı tuşları, ekran hareketlerini ve diğer tüm faaliyetlerini takip eden bu yazılımın kullanılmasının da karalama kampanyası ile ilişkili olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 99,9'una güvendiğini ancak geriye kalan kişilerin işleri riske attığını ifade etti. Ayrıca oyunun Fortnite tarzı sürekli güncelleme alan sisteme geçiş sürecinin kritik olmasının da bunun üzerinde rol oynadığı ifade edildi.