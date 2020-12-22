Minecraft Hardcore'da 2000 Gün Boyunca Hayatta Kalmayı Başardı

Minecraft Hardcore'da 2000 gün hayatta kalmak size imkansız geliyor olabilir ancak bir YouTuber bunu yapmayı başardı. Minecraft hayatta kalma modunun daha da zorlu versiyonu olan Minecraft Hardcore ipuçları için okumaya devam edin.

Luke TheNotable isimli bir YouTuber, Minecraft'ta sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlamayı başardı. Minecraft'ın zorlu modunda (Hardcore) 2.000 günden fazla hayatta kaldı ve bunu günlük olarak belgeleyerek video haline getirdi.

Bildiğiniz üzere Minecraft, oyuncuların karşılaşabileceği çeşitli zorluklara sahip: Yaratıcı bir inşaat projesinden tutun da Ender ejderhasını yenmek ve diğer oyuncuları sabote etmek bunlardan bazıları. Ancak neredeyse hiçbir oyun modu, hardcore mod kadar zorlu görünmüyor. Çünkü Minecraft Hardcore modunda oyuncular öldürüldüklerinde yeniden dirilemezler. Bir kez bile ölürseniz, yeniden dirilme hakkına sahip değilsiniz.

Luke TheNotable isimli bir YouTuber ise oyun içi 2000 günlük yolculuğunu birkaç videoda kaydetti. 2 saatlik videoda, her güne sadece birkaç saniye ayrılıyor ve meydana gelen en önemli olay kısaca belirtiliyor. YouTuber, Minecraft Hardcore modunda hem hayatta kalmayı başardı hem de gelişme gösterdi. Yani yavaş yavaş yeni bir dünyaya adım atıyor ve imparatorluğunu kurmayı başarıyor.

Minecraft Hardcore'da 2000 gün hayatta nasıl kalınır?

Minecraft Hardcore'da daha önce 100 gün ve 1000 gün boyunca hayatta kalmayı başaran YouTuber'ın son imzası ise 2000 gün ile bir hayli merak uyandırıyor. "2000 günlük" video yalnızca 3 gün içinde 9 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

Luke TheNotable'ın dünyasının nasıl yavaşça büyüdüğünü ve Minecraft genişlemeye devam ettiğini görmek güzel. Eğer gerçek bir Minecraft bağımlısı değilseniz bile her gün birkaç saniyeye bölündüğünden dolayı yenilikleri ve değişiklikleri görmek sıkıcı gelmiyor. Bunun dışında -elbette- 2000 günü aşkın süre boyunca hayatta kalmak oldukça büyük bir başarı.

Bu arada Luke TheNotable birkaç kez öldüğünü ancak elindeki eşyalar sayesinde tekrardan dirildiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu eşyalar bir hayli zor üretiliyor olmasına rağmen envanterde oldukları sürece hayatta kalma garantisi veriyor.

2000 günlük imparatorun kurucusu olan Luke paylaştığı bir yazıda, "Vazgeçmeyi hiç düşünmedim, aslında bu modu gidebileceğim yere kadar, en azından hayatta kalabildiğim sürece oynayacağıma inandım" dedi ve şöyle devam etti:

"Oyunun bu noktasında ölmesi aslında çok zor. Cehennem; lav ve canavarlarla dolu tehlikeli bir yerdir, ancak ateşe dayanıklı iksirler sayesinde Nether'i şaşırtabilir ve burayı daha hızlı şekilde atlatabilirsiniz. (Konu) yolculukla ilgiliydi, varacağımız son nokta değildi."