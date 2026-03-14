Xiaomi'den 32 GB RAM'li Laptop Geliyor! Güçlü İşlemci ve Dahası

Xiaomi, bir süredir yeni dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor. Daha önce pek çok özelliği ortaya çıkan bu model, Xiaomi Book Pro 14 olarak adlandırılıyor ve son yapılan açıklama ile birlikte dizüstü bilgisayarın işlemcisi lansman öncesinde ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa yapay zeka odaklı bir dizüstü bilgisayar geliyor.

Xiaomi Book Pro 14'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Entegre Ekran Kartı: Intel Arc B390

Intel Arc B390 RAM: 24 GB ve 32 GB

24 GB ve 32 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Renk Seçenekleri: Açık sis mavisi, beyaz, gri

Açık sis mavisi, beyaz, gri Ekran Büyüklüğü: 14 inç

14 inç Ağırlık: 1,08 kg

Xiaomi Book Pro 14'te Hangi İşlemci Olacak?

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı, Intel Core Ultra X7 358H işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, yoğun güç gerektiren işleri zorlanmadan gerçekleştirmeye imkân tanıyor. Entegre ekran kartı Arc B390 ile birlikte hem yüksek kaliteli video için render alma hem yeni nesil oyunları oynamakta yeterli performans sağlıyor.

Buna bir örnek olarak The Last of Us'ın remaster sürümü verilebilir. Söz konusu oyun düşük ayarlarda oynandığında 100'ün üzerinde FPS elde edilebiliyor. Cyberpunk 2077 de benzer şekilde düşük ayarlarda 100'ün üzerinde FPS görmenize olanak tanıyor. Öte yandan dizüstü bilgisayarın sadece bu işlemci ile sınırlı kalmayacağını, farklı seçeneklerin de olacağını belirtelim.

Bu arada marka, işlemciden daha fazla verim almanızı sağlamak adına dizüstü bilgisayarına özel soğutma sistemi de ekledi. Yüksek hızda ve sessiz şekilde çalıştığı belirtilen fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi ile donatılan laptop, yoğun kaynak tüketen uygulamalarda daha iyi performans elde edilmesine imkân sağlayacak.

Xiaomi Book Pro 14, Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni laptop, 24 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama tarafında ise 1 TB SSD seçeneği olacak. Yüksek RAM kapasitesi sayesinde aynı anda çok sayıda sekme arasında geçiş yapmak mümkün hâle gelirken depolama alanı ise özellikle cihazında çok yüksek kaliteli video ve fotoğraflar barındıracak olan kişilere yardımcı olacak.

Xiaomi Book Pro 14, Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Book Pro 14'ü ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek fakat bu gelişme, Xiaomi'nin dizüstü bilgisayar pazarına tekrardan ağırlık vermeye başladığına işaret ediyor. Öte yandan şu anda Türkiye'de akıllı telefonlarının dışında daha pek çok ürün satıyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda yeni dizüstü bilgisayarın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı, bana pazara etkili bir giriş yapmakta kararlı olduğunu düşündürdü. Uzun bir zamandan beri odak noktasında farklı cihazlara yer veren şirket, Book Pro 14 ile hedeflerine ulaşmayı başarırsa -ki ilk paylaşılan bilgilere baktığımızda bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek görünüyor- diğer markalar açısından da güçlü bir rakip hâline gelebilir.