8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 32 MP Ön Kamerası Var

Motorola, geçen ay tanıttığı Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinden sonra şimdi de Moto G Power'ı (2026) tanıttı. Yeni telefon, yüksek parlaklık seviyesi, yenileme hızı ve ve dikkat çekici kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor. Cihaz, zarif tasarımı sayesinde doğrudan ilgi odağı hâline geliyor.

Moto G Power (2026) Özellikleri

Ekran : 6.8 inç LCD (FHD+, 120Hz, 1.000 nit Parlaklık)

: 6.8 inç LCD (FHD+, 120Hz, 1.000 nit Parlaklık) Ekran Koruması : Gorilla Glass 7i

: Gorilla Glass 7i İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 8 GB

: 8 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Şarj Hızı : 30W Kablolu Hızlı Şarj

: 30W Kablolu Hızlı Şarj İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Dayanıklılık: IP68, IP69 ve MIL-STD-810H (Askeri Standart) Sertifikaları

6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G Power (2026), LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 1.000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yoğun gün ışığında bile net bir görünüm sunan telefon, Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinde de aynı işlemcinin tercih edildiğini hatırlatalım.

Cihaz, 8 GB RAM sunuyor. Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. Ayrıca MIL-STD-810H testinden geçtiği belirtiliyor. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu ve düşme, sıcak ve soğuk gibi olumsuz durumlar karşısında cihazın sağlamlığını korumaya devam ettiğini gösteriyor.

Android 16 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte 30W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Moto G Power (2026) Fiyatı

Moto G Power (2026) için 299.99 dolar (12 bin 808 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni telefon, kahverengi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Marka, bu yeni Android telefonun bin şarj döngüsünden sonra dahi pil ömrünün yüzde 80'inden fazlasını koruyacağını ileri sürüyor.