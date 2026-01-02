OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Motorola'nın büyük bir merakla beklenen telefonu Motorola Moto X70 Air Pro, XT2603-1 model numarasıyla TENAA kayıtlarında görüntülendi. Bununla birlikte telefonun özellikleri açıklığa kavuştu. İnce yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayacak olan bu telefon, güçlü bir işlemci, yüksek hızlı şarj desteği de dahil olmak üzere pek çok etkileyici özellik sunacak.

Motorola Moto X70 Air Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K çözünürlük (1264 x 2780 piksel)

Panel Tipi: OLED

Boyutlar: 162.1 x 76.4 x 7 mm

Ağırlık: 187 gram

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı, 50 MP periskop telefoto

Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Yazılım: Android 16

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu.

Batarya Kapasitesi: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 90W

Ortaya çıkan bilgilere göre 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Motorola Moto X70 Air Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 162.1 x 76.4 x 7 mm boyutlarına sahip olacağı ileri sürülen bu cihaz, 187 gram ağırlığa sahip olacak.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak.3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Moto G Power'da (2026) MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak. Cihaz, Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile birlikte sunulacak olan bu yeni model, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz, 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği sunacak. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Motorola Moto X70 Air Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto X70 Air Pro'nun önce Ocak 2026 yani bu ay içinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımdan sonra kısa süre sonra da cihazın küresel pazar için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihazın ne kadar fiyata sahip olacağı ise şimdilik soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Moto X70 Air için 2.399 yuan (14 bin 767 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.