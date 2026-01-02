Orta Segmentin En İyi Telefonları: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede OPPO'nun bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Aralık 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü orta segment telefonlar duyuruldu. Gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alan OPPO Reno 15 Pro, 2 milyon 131 bin 958 puan ile zirvede konumlandı. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO Reno 15 ikinci sırada yer aldı. Antutu testinde 2 milyon 121 bin 19 puan alan telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alan Realme Neo 7 SE, Antutu testinde 2 milyon 54 bin 663 puan alarak üçüncü sırada konumlandı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 120Hz yenileme hızı ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.

iQOO Z10 Turbo 2 milyon 15 bin 320 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Telefonda MediaTek Dimensity 8400 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.