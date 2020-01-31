Motorola, 100 Milyon Moto G Satışını Özel İndirimlerle Kutluyor

Motorola bugün Moto G serisinin 100 milyon adet satışa ulaştığını açıkladı. Şirket bu başarısını kutlamak için Moto G7 serisi, Moto Z3 Play, Moto Z4, One Zoom ve One Action dahil olmak üzere tüm Moto ailesinde indirimler uyguluyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan katlanabilir ekranlı Razr cihazıyla üst modellere rakip olan Motorola, yine de en çok gelirini Moto G serisinden elde etti. Yaklaşık 7 yıl önce duyurulan ilk modelden bu yana şirketin Moto G7, G7 Play, G7 Plus ve G7 Power gibi modelleri 100 milyondan fazla satılmayı başardı.

Samsung ve Apple gibi şirketler sadece birkaç yılda bu satış rakamını yakalıyor olsa da bu rakamların orta segmente telefon sunan Motorola için etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Özellikle pazardaki Çinli markalarla rekabet eden Motorola, yıl içerisinde yeni bir amiral gemisi duyuracağının da sürprizini verdi.

Nostaljik bir yeniliğin yanı sıra Motorola'dan beklenenlerin daha fazla olduğunu tahmin edebiliyoruz. Motorola'yı şu anda Samsung, Apple ve Huawei'nin hakim olduğu büyük pazarın arasına sokacak bir model bulunmuyor olsa da katlanabilir Razr gibi modellerin şirketi ayakta tutacağını söylemek mümkün.