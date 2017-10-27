Motorola'dan 45. Yıl Şerefine: Moto Z 2018

Motorola, 45. yılın şerefine Moto Z serisine yeni bir model ekledi. Moto Z 2018 olarak tanıtılan Moto Z ailesinin yeni üyesi, lüks tutkunlarına özel üretilmiş 4G akıllı telefon olmanın ötesine geçmiyor. Motorola Moto Z 2018 teknik özellikleri, fiyat ve çıkış tarihi bilgisi haberimizde.

Moto Z 2018 Teknik Özellikleri:

Çoğumuz bilmesek de Motorola’nın ilk mobil telefonu DynaTec, tanıtılalı 45 sene olmuş. Yakın zamanda Moto Z ailesine katılan Moto Z2’nin ardından karşımıza çıkan Moto Z 2018, açıkçası herkese hitap eden bir cihaz değil. Aşağıda paylaştığımız görsellerden de anlayacağınız üzere modelden ziyade gösterişi sevenlerin tercih edebileceği bir telefon.

Havacılıkta kullanılan alüminyum ile güçlendirilmiş metal gövdesiyle dikkat çeken telefon, sadece 6.1mm inceliğe sahip. 5.5 inç 2K çözünürlük sunan AMOLED ekran, Motorola’ya özel ekran koruma teknolojisi olan ShatterShield ile sağlamlaştırılmış. Cihazın kalbinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 835 var. 6GB bellek, 128GB dahili depolama alanı sunan telefonun arkasında dikkat çeken 12 megapiksel kamera, f/2.0 diyafram aralığına, otomatik odaklama, kontrast odağı ve faz algılama yeteneklerine sahipken, 5 megapiksel ön kamera 85 derece geniş açı sunuyor ki grup selfie’leri için oldukça güzel.

Moto Z 2018 SS 1

Moto Z 2018 SS 2

Moto Z 2018 Çıkış Tarihi ve Fiyatı:

USB-C bağlantı noktasını kullanan Moto Z 2018’nin batarya kapasitesi 2730 mAh. Turbo hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 7 saate varan kullanım sunuyor. Cihazı etkileyici bulanlar için Motorola’nın Çin online sitesinde 9999 Yuan (yaklaşık 1300 Euro) fiyat etiketiyle satışta olduğunu, mağazalarda da 6 Kasım’da satışa sunulacağını söyleyelim.