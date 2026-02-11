Motorola'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Motorola, Edge 70 Fusion isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Motorola Edge 70 Fusion'ın görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Görsellere göre akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Telefon açık yeşil, açık mavi, lacivert ve koyu yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Fusion'da da benzer bir tasarım bulunuyor. Bu telefonun arka yüzeyinde de kare şeklinde bir modül mevcut. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alıyor. Edge 60 Fusion'ın turkuaz, pembe ve lacivert olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

İddiaya göre akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Signature'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer arka kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Edge 70 Fusion, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneğini göreceğiz. Motorola'nın yeni telefonu, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Fusion'ın 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketibelli olacak. Motorola'nın diğer modelleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Motorola Edge 70 Fusion'ın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.