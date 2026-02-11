165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Amiral Gemisi Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Redmi K90 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan Redmi K90 Ultra'nın bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Paylaşılan bilgliere göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Bütçe dostu amiral gemisi, yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi modeli Redmi K80 Ultra Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

İddiaya göre akıllı telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Redmi K90 Ultra, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Telefon ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise Redmi K90 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Böylece zamandan tasarruf edilecek.

Redmi K90 Ultra'da MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K80 Ultra'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra, 2 bin 599 yuan (16 bin 336 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulmuştu. Redmi K90 Ultra'nın ise 2 bin 800 yuan (17 bin 599 TL) civarı başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğinin altını çizelim.