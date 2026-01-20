12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Motorola, Edge 70 Fusion isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Edge 70 Fusion'da Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bütçe dostu telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70 Fusion'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği yer alacak. Akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Edge 70 Fusion ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.