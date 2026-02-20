Motorola'nın 144Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 68W Hızlı Şarja Sahip

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Edge 70 Fusion'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Motorola Edge 70 Fusion'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Motorola logosu yer alacak. Telefonun yan taraıfnda güç ve ses butonları bulunacak. Telefon açık mavi, koyu yeşil, siyah, mor ve açık yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

Motorola'nın yeni akıllı telefonunda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Moto G17'de MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Edge 70 Fusion, 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Motorola'nın yeni telefonunda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileem hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Serinin önceki modeli olan Motorola Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 40 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Edge 70 Fusion'ın ise 25 bin rupi (12 bin TL) ile fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilglii resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 Fusion, 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılabilir. Motorola marka akıllı telefonlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satılması beklenmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Edge 60 Fusion, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.