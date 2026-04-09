Motorola'dan 120Hz Ekranlı ve 6.500 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor!

Motorola, geçen yıl piyasaya sürdüğü Edge 60 Pro modelinin halefi için geri sayıma geçti. Motorola Edge 70 Pro olarak isimlendirilmesi beklenen modelin tasarımı kısa bir süre önce ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Pro, tasarımı itibariyla geçen yıl satışa çıkan Edge 60 Pro'ya benzerlik gösterecek. Yeni modelde bizleri arkada yine kare bir kamera kurulumu ve ön tarafta ince çerçevelere sahip delikli bir ekran karşılayacak.

Motorola Edge 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

Motorola Edge 70 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro'da 6,7 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı sunan pOLED bir ekran bulunacak. pOLED panelleri klasik OLED ekranların esneyebilen bir versiyonu şeklinde yorumlayabiliriz.

OLED panellerin en büyük avantajı, örneğin bir film izlerken gece sahnelerinde siyah rengi göstermek istediğinde ilgili pikselleri tamamen kapatabilmesi. Bu sayede siyah rengi en gerçekçi şekilde görebiliyorsunuz. Yani siyahların griye çalan bir renge bürünmesi gibi can sıkan sorunlar olmuyor.

Ayrıca bu tür ekranların renkleri oldukça canlı ve parlak bir şekilde gösterdiğini de belirtelim. Bunun dışında akıllı telefonun 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde gayet akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Motorola Edge 70 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Şu ana dek Motorola Edge 70 Pro'da kullanılacak işlemcinin ismi paylaşılmadı. Burada selefi Edge 60 Pro'da Mediatek Dimensity 8350 Extreme yonga seti kullanıldı. Bu da özellikleri itibariyle amiral gemisi yongalarının birkaç basamak altında. Yani orta-üst segment bir performans sunuyor diyebiliriz.

Motorola’nın yeni modelde de benzer bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Henüz kesin olmasa da akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8450 yonga setinin kullanılması sürpriz olmaz.

Bu donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu sayede 5 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az güç tüketerek telefonların pil ömrünü uzatıyor.

Bununla birlikte, bir adet 3.25 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725 çekirdeklerine sahip. Buradaki çekirdek hızları işlemcinin genel performansı için belirleyici unsurlardan birisi diyebiliriz. Öte yandan oyun gibi grafik gerektiren işlemlerde kullanılması için Mali-G720 MC7 grafik birimine sahip.

Motorola Edge 70 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Sızıntılara göre Motorola Edge 70 Pro'da 90W kablolu şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir pil mevcut olacak. Selefinde 6.000 mAh’lik bir pil kullanıldığını göz önünde bulundurduğumuzda devasa olmasa da bir artış söz konusu.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Motorola Edge 60 Pro modeli geçen yılın nisan ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle yaklaşan Edge 70 Pro'nun da nisan veya en geç mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fiyat konusunda ise geçen yıl satışa çıkan Edge 70'in çeşitli e-ticaret sitelerinde 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Edge 70 Pro da 55 ila 60.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Motorola’nın Edge serisi özelinde doğru bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Hem cihazlar aşırı yüksek fiyatlarla satışa sunulmuyor hem de genellikle orta-üst segmente hitap eden dengeli özellikler sunuyorlar. Bu nedenle yaklaşan Motorola Edge 70 Pro’nun da kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilirim.