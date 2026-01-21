108 MP Kameralı Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! 120Hz Ekranı Var

Motorola, G77 isimli yeni bir akıllı telefon üzeirnde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Motorola G77'de MediaTek'in geliştirdiği Dimensity işlemcisi bulunacak. Akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Motorola G77'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 108 MP

108 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android 16

Motorola G77'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonda MediaTek'in işlemcisi Dimensity 6400 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

G77'de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Akıllı telefon, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda IP64 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, G77'nin su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde kamera yer alacak. Motorola'nın yeni telefonunun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Motorola G77'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola G67 için 15 bin 999 rupi (7 bin 565 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Moto G77'nin ise 20 bin rupiden (9 bin 459 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.