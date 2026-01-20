Bu Telefonun Ekranı Güneşten Daha Parlak! Geri Sayım Başladı

Motorola'nın yeni güçlü akıllı telefonu Moto X70 Air Pro yolda. Teknik özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekecek modelin yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun için geri sayım başlamışken şimdi cihazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Motorola Moto X70 Air Pro özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Beklenen Motorola Moto X70 Air Pro Özellikleri

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Moto X70 Air Pro, 1,5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panel 6.200 nit tepe parlaklık sunacak. Bu yüksek parlaklık, ekranın güneş altında bile kolayca görülebileceği anlamına geliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla satışa çıkacak. Ayrıca enerjisini 5.200 mAh kapasiteli bataryadan alacak. Şarj hızı seçenekleri ise 90W kablolu ve 50W kablosuz olarak belirtiliyor.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer verecek telefonun arka tarafındayda 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto lens bulunacak. Öte yandan Android 16 üzerinde çalışacak. Yedi yıla kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Beklenen Motorola Moto X70 Air Pro Fiyatı

Kaynağa göre Moto X70 Air Pro başlangıç fiyatı 645 dolar olacak. Bu fiyat 12 GB RAM + 256 GB opsiyonu için gösteriliyor. 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB seçenekleri ise sırasıyla 720 dolara ve 790 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Beklenen Motorola Moto X70 Air Pro fiyat listesi şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 645 dolar

12 GB RAM + 512 GB: 720 dolar

16 GB RAM + 1 TB: 790 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.