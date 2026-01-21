165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Motorola Moto X70 Air Pro tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Motorola Moto X70 Air Pro'da Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto X70 Air Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Parlaklığı: 6.200 nit

6.200 nit Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69 sertifikalı

IP68 + IP69 sertifikalı Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto X70 Air Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, 6.200 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 187 gram ağırlığında ve 7,0 mm kalınlığında olan akıllı telefonda ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor.

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda 5.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Moto X70 Air Pro ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Motorola Moto X70 Air Pro Fiyatı