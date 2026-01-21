165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip
Motorola Moto X70 Air Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Motorola Moto X70 Air Pro için 4.499 yuan (28.003 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunuyor.
- Moto X70 Air Pro gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor.
Motorola Moto X70 Air Pro tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Motorola Moto X70 Air Pro'da Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Motorola Moto X70 Air Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI
- Ekran Parlaklığı: 6.200 nit
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Periskop Telefoto Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- İşletim Sistemi: Android 16
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69 sertifikalı
- Batarya: 5.200 mAh
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto X70 Air Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, 6.200 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 187 gram ağırlığında ve 7,0 mm kalınlığında olan akıllı telefonda ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor.
Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da da aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda 5.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Moto X70 Air Pro ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Motorola Moto X70 Air Pro Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.499 yuan (28.003 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.999 yuan (31.115 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.499 yuan (34.227 TL)