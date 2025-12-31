Motorola'nın 16 GB RAM'li Telefonu Ortaya Çıktı!

Android akıllı telefon devi Motorola'nın merakla beklenen Moto X70 Air Pro modeli için geri sayım başladı. En iyi akıllı telefonlar arasına girecek bu amiral gemisi cihazın bazı özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise marka, bazı Moto X70 Air Pro özelliklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Motorola Moto X70 Air Pro, Periskop Telefoto Kameraya Sahip Olacak

Şirketin paylaştığı resmi bilgilere göre Moto X70 Air Pro, arka tarafında üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Bu kameralardan birinin yakınlaştırmalı çekimler için kullanılabilen periskop telefoto kamera olacağı doğrulandı. Ayrıca firma kameralar için yapay zekâ destekli özellikler sunacağını da açıkladı.

Bu özelliklerin fotoğraf düzenleme amacıyla kullanılabileceği öne sürülüyor. Örneğin Samsung’un en güncel One UI sürümünde yer alan fotoğraflardan nesne silme gibi gelişmiş düzenleme araçlarına benzer özellikler sunulabilir.

Motorola Moto X70 Air Pro, geçtiğimiz haftalarda 3C sertifikası almıştı. Akıllı telefonların Çin’de satışa sunulmadan önce sahip olması gereken bu sertifika, modelin 80W hızlı şarj desteğiyle geleceğini ortaya koydu. Öte yandan cihazda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED bir ekranın yer alacağı iddia ediliyor.

Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu yonga setine 16 GB RAM eşlik edecek. Ayrıca telefon, kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak.

