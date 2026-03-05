Katlanabilir Telefonların En Büyük Sorunlarından Biri Sonunda Çözüldü

Katlanabilir telefonlar her yeni modelle birlikte biraz daha gelişiyor. Ancak bu ilerlemenin kamera performansına aynı oranla yansıdığını söylemek pek de mümkün değil. Bunun temel neden ise katlanabilir telefonların ince yapısı nedeni ile büyük kamera sensörlerini barındıramaması. Neyse ki bu durum da yeni modellerle birlikte bu da değişiyor. Motorola'nın yeni tanıttığı Razr Fold'un DxOMARK puanı ise bunun en büyük kanıtı.

Motorola Razr Fold, DxOMARK'ta Kaç Puan Aldı?

Motorola'nın kısa bir süre önce tanıttığı Razr Fold, DxOMARK'ın kamera performans testine girdi. Bilmeyenler için DxOMARK, çeşitli teknolojik ürünlerin testlerini bağımsız olarak gerçekleştiren bir firma. Şu anda bu listenin zirvesinde 175 puanla Huawei Pura 80 Ultra yer alıyor. Motorola Razr Fold ise DxOMARK'tan 164 puan almayı başardı.

Bu katlanabilir bir telefonun bugüne kadar aldığı en yüksek puan. Kıyaslamak gerekirse daha önce listenin zirvesinde yer alan Honor Magic V5, sadece 150 puan almıştı. Yine de V5'in Temmuz 2025'e ait bir model olduğunu ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan Magic V6'nın henüz test edilmediğini hatırlatmakta fayda var.

Motorola Razr Fold'un Kamera Performansı Nasıl?

DxOMARK, kamera performansını değerlendirirken fotoğraf kalitesi, zoom ve video performansı kriterlerini göz önünde bulunduruyor. Dolayısıyla Razr Fold'un da bu kriterlerdeki performansı incelendi. Test sonuçlarına göre Razr Fold'un kamerası hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda oldukça iyi iş çıkarıyor.

Renkler doğal görünüyor ve detaylar kaybolmuyor. DxOMARK'a göre bu durum portre fotoğraflara da yansıyor. Özellikle de yüzler çoğu rakip modelin aksine yapay değil, gerçekçi duruyor. Razr Fold, yakınlaştırma konusunda da oldukça başarılı. 3x optik zoom yapabilen telefon, uzaktaki nesneleri yaklaştırırken netliği koruyor.

Sadece dijital zoom yapan telefonlarda bu pek de mümkün olmuyor. Öte yandan DxOMARK'ın Razr Fold hakkında bazı eleştirileri de mevcut. Buna göre video çekerken güneşli ortamlarda görüntüde zaman zaman kumlanma oluşuyor.

Yine videoda karanlık ortamlarda kamera odaklanmakta yavaş kalıyor ve zoom yaparken renkler değişiyor. Fotoğraflarda ise bazı durumlarda renkler biraz bozuk çıkabiliyor ve ışık kaynaklarının etrafında halka şeklinde bir parıltı beliriyor.

Motorola Razr Fold Kamera Özellikleri Neler?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

32 MP Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

Motorola Razr Fold, üçlü bir kamera dizilimiyle birlikte geliyor. Bunlar Sony'nin Lytia 828 sensörünü kullanan 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü ve yukarıda bahsettiğimiz 3x optik yakınlaştırmayı yapan 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera.

Pek çok kitap şeklindeki katlanabilir telefon gibi Razr Fold da iki ön kameraya birden sahip. Bunlardan ilki dış ekranda yer alan 32 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera. Diğeri ise üç ekranda bulunan 20 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera. Katlanabilir telefonun ana kamerası 8K ve 4K çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Editörün Yorumu

Motorola Razr Fold, DXOMARK skoru ile beni şahsen şaşırtmayı başardı. Katlanabilir telefonların yapısı nedeniyle büyük kamera sensörlerinin sığdırılamaması, pek çok tüketicinin bu tarz telefonlara karşı önyargılı olmasını sağlıyordu. Firmanın bu skoru kesinlikle katlanabilir telefon pazarındaki dengeleri değiştirecek.