POCO'dan Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO'nun yeni telefonu X8 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X8 Pro'nun işlemcisi belli oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

POCO X8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

POCO X8 Pro'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra bulunacak. Sekiz adet çekirdek içeren bu işlemci, Call of Duty Mobile, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere popüler pek çok oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO X8 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO X8 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağalyarak zamandan tasarruf ettirecek.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. X8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek parlaklık, telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro'nun mart ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla POCO X8 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun X7 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan teknik özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO X8 Pro'nun orta segmentte oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Özellikle 100W hızlı şarj teknolojisinin en sevdiğim özelliklerden biri olacağını söyleyebilirim. Pek çok amiral gemisinde olmayan bu özellik sayesinde acil dışarı çıkmanız gereken anlarda önemli bir avantaj elde edeceksiniz.