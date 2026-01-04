Samsung Endişeli! ABD'li Üreticinin İlk Katlanabilir Modeli Yolda

Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon devi Motorola, yakında ilk kitap formundaki katlanabilir telefonunu kullanıcılarla buluşturacak. Daha önce birçok kapaklı model piyasaya süren firma, bu deneyimini şimdi kitap formunda sunmaya hazırlanıyor. Peki söz konusu cihaz ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar...

Motorola'nın İlk Kitap Formundaki Katlanabilir Telefonu Yolda

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Motorola’nın tanıtım için hazırladığı görseli paylaştı. Görselde yeni telefonun adının Motorola Razr Fold olacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacağı, etkileyici ekran, yapay zekâ özellikleri ve sınırları zorlayan bir kamera sistemi sunacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin paylaşılacağı da duyuruldu.

ABD'li üretici, 6 Ocak'ta Motorola Signature isimli bir etkinlik gerçekleştirecek. Motorola'nın burada yeni katlanabilir telefonuyla ilgili bilgiler paylaşması bekleniyor. Tabii bu şu an için kesin değil. Belki şirket tüm detayları, tanıtım görselinde de söylendiği gibi yılın ilerleyen zamanlarında yapılacak başka bir etkinlikte açıklamayı planlıyor olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Markanın 2025'te piyasaya sürdüğü Motorola Razr Ultra modeli oldukça dikkat çekmişti. Bu nedenle firmanın Motorola Razr Fold isimli telefonundan beklentiler yüksek. Üstelik pazarda Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi birçok güçlü model yer alıyor. Bu da önümüzdeki aylarda Motorola'nın da rakip model çıkartmasıyla rekabetin kızışacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir telefonlar arasına girmesi beklenen Motorola Razr Fold'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.