Motorola'dan Kalem Destekli Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Motorola'nın yeni Android telefonu Signature ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Motorola Signature'un yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun kalem desteğine sahip olacağı belli oldu. Telefon ayrıca hem güçlü donanımı hem de şık tasarımıyla da öne çıkacak.

Motorola Signature, Kalem Destekli Olacak

Paylaşılan görsele göre Motorola Signature'da tıpkı Samsung Galaxy S25 Ultra'daki gibi kalem desteği bulunacak. Böylece akıllı telefon üzerinden çok pratik bir şekilde not alınabilecek ve rahatça çizim yapılabilecek. Bu da üretkenliği üst seviyeye taşıyacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB GPU: Adreno 829

Adreno 829 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Ana Kamera: 50 MP

Signature'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde ise Dimensity 6300 tercih edilmişti.

Android 16 işleitm sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon 16 GB RAM'e sahip olacak. Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Signature'un arka yüzeyinde ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak.

Motorola Signature Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli Signature, 7 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa sunulacak Android telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Telefonun beyaz, zeytin yeşili ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.