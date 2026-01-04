Motorola'nın Uzun Ömürlü Telefonu Ortaya Çıktı: Yıllarca Güncelleme Alacak!

Akıllı telefon pazarının köklü oyuncularından Motorola yeni amiral gemisi modeliyle rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Şirketin "Motorola Signature" adını verdiği yeni üst düzey telefonunun tüm teknik özellikleri lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı.

Sızıntılara göre şirket yeni modelinde hem donanım hem de yazılım tarafında devrim niteliğinde yeniliklere imza atacak. Özellikle yazılım desteği konusundaki hamlesi teknoloji tutkunlarını epey heyecanlandıracak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.8 inç Extreme AMOLED, 1.5K çözünürlük, 165Hz, 6.200 nit parlaklık

6.8 inç Extreme AMOLED, 1.5K çözünürlük, 165Hz, 6.200 nit parlaklık Ekran Koruması: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPDDR5x) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP ana kamera (LYT-828), 50 MP ultra geniş açılı sensör, 50 MP periskop lens (3x optik zoom)

50 MP ana kamera (LYT-828), 50 MP ultra geniş açılı sensör, 50 MP periskop lens (3x optik zoom) Ön Kamera: 50 MP (LYT-500)

50 MP (LYT-500) Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz, ters şarj desteği

90W kablolu, 50W kablosuz, ters şarj desteği Dayanıklılık : IP68/69 sertifikası, MIL-STD-810 askeri sınıf dayanıklılık

: IP68/69 sertifikası, MIL-STD-810 askeri sınıf dayanıklılık Kalem Desteği: Var

Yeni amiral gemisi telefon 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan Extreme AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Söz konusu panelin ayrıca Gorilla Glass Victus 2 teknolojisi ile korunduğu da belirtiliyor.

Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5'ten güç alan Motorola Signature, güçlü yonga setini 12 GB ve 16 GB LPDDR5x RAM seçenekleriyle eşleştirecek. Depolama tarafında ise 1 TB'a varan UFS 4.1 hafıza seçenekleri yer alacak.

Kamera tarafında da eli güçlü olan Signature, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 3x optik zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lens ile geliyor. Ön tarafta ise yine 50 MP çözünürlüğünde iddialı bir selfie kamerası bulunuyor.

5.200 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekliyor. Kutudan kendi şarj adaptörü ile birlikte çıkması beklenen modelin ters şarj özelliğini de bünyesinde barındıracağı söyleniyor.

Yeni telefonun en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise yazılım tarafında olacak. İddialara göre Motorola, amiral gemisi telefon için kullanıcılara tam 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunacak. Bununla birlikte cihazın Android 16 tabanlı Hello UX işletim sistemi ile birlikte geleceğini de belirtelim.

Device: motorola signature



Processor: Snapdragon 8 Gen 5 (3nm)

Expandable Storage: 256GB UFS 4.1 | 512GB UFS 4.1 | 1TB UFS 4.1

Memory (RAM): 12GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X

Security: On-screen ultrasonic fingerprint reader | Face Unlock | ThinkShield



Sensors: Proximity… pic.twitter.com/BT40uHz4tH — Evan Blass (@evleaks) January 4, 2026

Ne Zaman Tanıtılacak?

Aktarılanlara göre Motorola Signature, 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek bir lansman etknliği ile birlikte resmen tanıtılacak. Cihazın lansman gecesinin ardından Hindistan başta olmak üzere pek çok farklı bölgede satışa sunulması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola yılın en iyi akıllı telefon modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.