Motorola'dan Bomba Gibi İki Telefon Geliyor: Biri Çok İnce, Biri Çok Güçlü!

Teknoloji dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Motorola yaptığı yeni duyurularla gündemde kalmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere şirket ekim ayının sonunda X70 Air modelinin global versiyonu olan Motorola Edge 70'i kullanıcıların beğenisine sunmuştu. İsminden de anlaşılacağı üzere ince ve zarif gövdesiyle dikkat çeken yeni model şimdi de "Pro" versiyonuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İnce ve şık tasarımıyla dikkat çekmesi beklenen Moto X70 Air Pro'ya ek olarak şirketin amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Motorala Signature adlı yeni bir model geliştirdiği de konuşuluyor. İşte detaylar!

Moto X70 Air Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola, kısa bir süre yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla X70 Air Pro'yu resmen duyurdu. Yayınlanan görsellere göre yeni cihaz daha profesyonel ve yapay zeka odaklı bir deneyim sunacak. Bununla birlikte sızdırılan bilgiler XT2603-1 model numarasına sahip olan yeni telefonun şarj hızında da önemli bir iyileştirme ile geleceğini gösteriyor.

İddialara göre standart X70 Air modelinde gördüğümüz 67W şarj desteği yeni Pro versiyonda 90W seviyesine çıkarılacak. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde de boy gösteren telefon Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 7+ Gen 5 işlemcisinden güç alacak.

Ekran: 6.7 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED panel

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 5

RAM: 16 GB

Arka Kamera: 50 MP üçlü kamera sistemi

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni Motorola Signature'a dair ilk bilgiler e-ticaret platformlarına eklenen listelemelerde ortaya çıktı. Cihazın sahip olduğu güçlü özellikler sayesinde markanın amiral gemisi telefonu olarak boy gösterebileceği iddia ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Ekran tarafında ise cihazın 6.7 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir panele sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında da iddialı olan Signature modelinin 50 MP çözünürlüğünde arka kameralarla donatılacağı da gelen bilgiler arasında.

Ekran: 6.7 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED panel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

GPU: Adreno 829

RAM: 16 GB

Ana Kamera: 50 MP üçlü kamera sistemi

İşletim sistemi: Android 16

Peki siz Motorola'nın yeni telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.