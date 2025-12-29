Motorola'nın 16 GB RAM'li Telefonu Yakında Geliyor! Tarih Açıklandı

Motorola, Signature isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuru ile birlikte Motorola Signature'un tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak akıllı telefon önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak.

Motorola Signature Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola India'nın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Motorola Signature, 7 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa sunulacak telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsellere göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Motorola Signature ayrıca mor ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 GPU: Adreno 829

Adreno 829 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim sistemi: Android 16

Signature'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde ise Dimensity 6300 bulunuyor.

Motorola'nın yeni akıllı telefonunda 16 GB RAM bulunacak. Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil.