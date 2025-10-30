Anlaşma Yakın: Uygun Fiyatlı Telefonlar Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Akıllı telefon pazarının köklü üreticilerinden Motorola ile ilgili oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır Türkiye'de uzun yıllardır resmi bir temsilciliği bulunmayan marka geri dönüş sinyallerini somut adımlara dönüştürdü.

Teknoloji dağıtım sektörünün devlerinden İndeks Bilgisayar, KAP üzerinden bildirdiği açıklamada Lenovo ile Motorola marka cep telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başladığını resmen duyurdu.

Motorola'nın Son Model Akıllı Telefonları Yakında Türkiye'ye Gelebilir

Bilmeyenler için Motorola, 2016 yılının sonlarına doğru Türkiye'de resmi faaliyetlerini büyük ölçüde sonlandırmıştı. Lenovo bünyesindeki marka, son dönemde global arenada özellikle Moto Razr 60 gibi katlanabilir telefon modelleri ve Motorola Edge 70 gibi amiral gemileri ile teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Bu gelişmelerle birlikte ülkemizdeki pek çok teknoloji sever Motorola marka telefonların Türkiye'de yeniden satışa sunulmasını umut ediyordu. Bu talep doğrultusunda harekete geçen İndeks Bilgisayar ve Lenovo Türkiye markanın sevilen modellerinin ülkemize de ayak basması için görüşmelere başladığını duyurdu.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda başta uygun fiyatlı Motorola modelleri olmak üzere markanın yeni nesil katlanabilir cihazları ve amiral gemisi telefonlarının Türkiye pazarında boy göstermesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola'nın yeni cihazları ülkemizde en çok satılan telefon modelleri arasına katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.