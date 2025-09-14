En Çok Satılan Telefon Modelleri Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı

Akıllı telefon pazarında Samsung’dan Apple’a, Xiaomi’den vivo’ya kadar birçok marka faaliyet gösteriyor. Bu şirketler her yıl onlarca model piyasaya sürerek rekabeti daha da kızıştırıyor. Kullanıcıların ilgisini çekmek için öne çıkan özellikler sunan markalar, tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Peki 2025’in ikinci çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modeli hangisi oldu? İşte açıklanan liste…

2025'in İkinci Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Modelleri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in paylaştığı verilere göre 2025’in ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonu iPhone 16 oldu. Apple’ın Eylül 2025’te piyasaya sürdüğü modeli iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro izledi.

Samsung, Galaxy A16 5G modeliyle listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Beşinci sırada Galaxy A06 4G yer alırken, onu sırasıyla iPhone 16e, Galaxy A16 4G, Galaxy S25 Ultra ve Redmi 14C 4G takip etti. iPhone 15 ise onuncu sıradan listeye girerek ilk 10’da yer almayı başardı.

En çok satılan telefonlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Model 1 Apple iPhone 16 2 Apple iPhone 16 Pro Max 3 Apple iPhone 16 Pro 4 Samsung Galaxy A16 5G 5 Samsung Galaxy A06 4G 6 Apple iPhone 16e 7 Samsung Galaxy A16 4G 8 Samsung Galaxy S25 Ultra 9 Xiaomi Redmi 14C 4G 10 Apple iPhone 15

