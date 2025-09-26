Steam'de 5.610 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Steam'deki kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine bedava oldu. Peki, bu oyunları ücretsiz oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?
Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Futboldan ve RPG türüne kadar çeşitli türlerdeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?
En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Rematch, PGA TOUR 2K25 ve Diablo 4 bedava oldu. Rematch ve PGA Tour 2K25'i 29 Eylül 2025 saat 10.00, Diablo 4'ü ise 2 Ekim 2025 saat 20.00'ye kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.
Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.
Rematch Nasıl Bir Oyun?
Sloclap tarafından geliştirilen Rematch, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. Çevrim içi tabanlı oyunda her oyuncu bir futbolcuyu kontrol ediyor. Maçlar 3'e 3, 4'e 4 veya 5'e 5 şeklinde oynanıyor. Faul, ofsayt ve duran top olmadığından dolayı maç esnasında tempo hiç düşmüyor. Maçlarda beceri ve takım içi iş birliği ise son derece önemli.
Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 (4 GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
PGA TOUR 2K25 Nasıl Bir Oyun?
PGA TOUR 2K25, golf oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. HB Studios tarafından geliştirilen oyun çok gerçekçi bir oynanışa sahip. Topa falso vermek, arazi ve hava koşullarına göre vuruşları şekillendirmek gibi faktörler son derece önemli. Oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi tabanlı modlar da mevcut.
PGA TOUR 2K25 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 5 1600 / Core i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Diablo 4 Nasıl Bir Oyun?
Diablo 4, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. İzometrik kamera açısıyla oynanan oyunda karşımıza çıkan yaratıkları yok etmeye ve etrafımızdaki eşyaları toplamaya çalışıyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda farklı oynanış stillerine sahip sınıflar bulunuyor.
Diablo 4 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Intel Arc A380 / AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan