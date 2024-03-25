Like a Dragon: Infinite Wealth
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 80.08 GB
- Üretici Ryu Ga Gotoku Studio
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Like a Dragon: Infinite Wealth ile benzersiz bir hikayeye başlayın. Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu’nun hikayesini kaçırmayın.
Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Like a Dragon: Infinite Wealth 2024 yılında yayınlandı. Özünde bir Yakuza oyunu olan Like a Dragon: Infinite Wealth iki efsanevi karakterin hayatına odaklanıyor.
Keşfedilecek geniş bir dünya sunan Like a Dragon: Infinite Wealth JRPG tarzı oynanışı ile türün sevdalılarını memnun ediyor. Sıra tabanlı dövüşün benimsendiği bu oyunda sizleri oldukça iyi bir hikaye bekliyor.
Like a Dragon: Infinite Wealth İndir
Hemen Like a Dragon: Infinite Wealth indirin ve iki efsane karakter olan Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu’nun hikayesine yakından bakın.
Like a Dragon: Infinite Wealth Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 1903 (OS Build 18362)
- İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB ya da AMD Radeon RX 460, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 82 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Windows uyumlu ses aygıtı
- İlave Notlar: 1080p Düşük ayarlarda 30 FPS w/ Dengeli FSR 1.0, AVX ve SSE4.2 komut setini destekleyen bir CPU gerektirir