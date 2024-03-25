Like a Dragon: Infinite Wealth ile benzersiz bir hikayeye başlayın. Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu’nun hikayesini kaçırmayın.

Kemal Tavus - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Like a Dragon: Infinite Wealth 2024 yılında yayınlandı. Özünde bir Yakuza oyunu olan Like a Dragon: Infinite Wealth iki efsanevi karakterin hayatına odaklanıyor.

Keşfedilecek geniş bir dünya sunan Like a Dragon: Infinite Wealth JRPG tarzı oynanışı ile türün sevdalılarını memnun ediyor. Sıra tabanlı dövüşün benimsendiği bu oyunda sizleri oldukça iyi bir hikaye bekliyor.

Like a Dragon: Infinite Wealth İndir

Hemen Like a Dragon: Infinite Wealth indirin ve iki efsane karakter olan Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu’nun hikayesine yakından bakın.

Like a Dragon: Infinite Wealth Sistem Gereksinimleri