Sizi Geçmişe Götüren Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Grafikleri ve oynanış tarzı ile sizi geçmiş yıllara götüren bir platform oyunu, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Sadece belirli bir süreliğine geçerli olan fırsat sayesinde her oyuncu, aksiyon ve macera türündeki bu oyuna bedava sahip olabiliyor. Nostaljik esintiler içeren, temel platform zorluklarının çok ötesine bir zorluk seviyesine sahip olan oyunları sevenlerin mutlaka göz atması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Narvas, Steam'de ücretsiz hâle geldi fakat oyuncuların bedava alabilmesi için biraz hızlı davranması gerekiyor. Öyle ki oyun, 25 Mart 2026 saat 20.00'de tekrar ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunu kütüphanenize eklerseniz hiçbir şekilde ödeme yapmadan oyuna sahip olabileceksiniz. Bu tarihi kaçırırsanız oyunu denemek için demo sürümü ile sınırlı kalacaksınız.

Oyun normalde 4.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 221 TL'ye denk geliyor. Size verilen süre zarfında bu oyunu kütüphanenize eklerseniz bu ücreti ödemeniz gerekmeyecek. Bu arada oyunu aldıktan sonra mutlaka yükleme işlemini gerçekleştirmek zorunda olmadığınızı da belirtelim. Bir kere kütüphanenize ekledikten sonra tamamen size ait olacak, dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkânına sahip olacaksınız.

Narvas Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin ve arama kısmından Narvas'ı aratın.

Oyunun mağaza sayfasını açıp "Kütüphaneye ekle" seçeneğine basın.

Narvas Nasıl Bir Oyun?

Narvas, platform oyunları arasında yer alıyor. Halkının hayatta kalması için uzak gezegenlere gönderilen karaktere odaklanıyor.Burada kaynak toplaması gerekiyor. Malzemelerin hızla tükendiği, kıtlığın giderek yaygınlaştığı bir ortamda çıkış yolu arıyorsunuz. Ne var ki karşınıza çıkan düşman robotlar varken bunu yapmak o kadar da kolay olmuyor.

Oynanış tarafına gelecek olursak, bu oyunda koşabiliyor, engellerden kaçabiliyor, duvarlara tırmanabiliyor ve hatta ışınlanabiliyorsunuz. Bölümleri geçmenize yardımcı olması için özel robotunuzu da kontrol edebiliyorsunuz. Bu robot, kritik saldırılar gerçekleştirebiliyor. Buna ek olarak rastgele düşen yetenek artırıcıları da tercih edebiliyorsunuz.

Narvas'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 1.2 GHz hızında bir işlemci

RAM: 500 MB

Ekran Kartı: 512 MB VRAM

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Narvas'ın oyun oynamaya doğrudan yeni nesil AAA oyunlarla başlamayan, bunun yerine daha basit oyunların bulunduğu yıllarda çocukluk yaşayan kişilerin severek oynayacağı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun eğlenmesi için çeşitliliğin bol tutulduğunu görüyorum. Konu güzel ve bu da iyi bir oynanışla keyifli bir oyun deneyimine sahip olmanızı sağlıyor.