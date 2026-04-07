Naughty Dog Yeni Uncharted'ı Bir Dönem Geliştirmiş

Uncharted serisi, Naughty Dog tarafından oyun dünyasına kazandırılan en değerli eserlerden bir tanesi oluyor. İlk oyunu 2007 yılında çıkan Uncharted: Drake's Fortune iken, son oyunu ise 2017 yılında çıkan Uncharted: Kayıp Miras olmuştu. Aradan geçen dokuz yıllık sürede ek çok kez yeni gelişmeler olmuşsa da nihayete eren bir şey olmaması üzüyor. Ortaya çıkan Uncharted 5 gelişmesi ise daha çok üzdü diyebiliriz.

Naughty Dog Uncharted 5 Planlarını Rafa Mı Kaldırdı?

Insider Gaming raporuna bakılır ise, birkaç yıl önce Uncharted 5 için planlama aşamasına geçilmiş. Ancak COVID-19 salgınının araya girmesi ile planlar sekteye uğramış. Yani geliştirici stüdyo, Uncharted sayfasını pek kapatabilmiş gibi görünmüyor.

Her ne kadar şu anda başka bir Uncharted oyunu üzerinde çalışılıp çalışılmadığı bilinmiyor olsa da geçtiğimiz günlerde Uncharted: Kayıp Miras oyun yönetmeninin Instagram hesabından yaptığı paylaşım heyecan yaratmıştı.

Söz konusu paylaşımda, kıyı şehri manzaraları bir tepenin üzerine yerleştirilmiş eski bir top görülebiliyor. 1804 yılında kurulan ve İspanya Limanı'nın üst kısmındaki tepede bulunan bir İngiliz tahkimatı olup, Trinidad & Tobago dolaylarındaki Fort George olduğu söyleniyor. Yorum kısmında Research yani Araştırma yazılı iken, bunun yeni oyun için hikaye ve mekan araştırması olduğu tahmin edilmişti. Eğer bu paylaşım gerçekten yeni bir Uncharted oyunun işaretiyse, Nathan Drake sonrasında kimin başrol koltuğuna oturacağı büyük bir merak konusu olacak.

Bilhassa 2023 yılının Ocak ayında yayınlanan bir PlayStation 5 reklamı ile kafalar karışmıştı. Öyle ki, Returnal, God of War Ragnarök ve Horizon Forbidden West oyunlarının yanı sıra daha önceden hiçbir oyunda görmediğimiz bir sekansta, elinde meşale ile mağara gibi bir yerde yürüyen ve eski bir eserin üzerindeki tozu üfleyen bir kızı görmüştük. Kızın saçlarının sarı renk olması ile akıllara elbette Elena Fisher ve Nathan Drake çiftinin kızı olan Cassie Drake gelmişti.

Bu soru işareti halen güncelliğini korur iken, Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog stüdyosundan gelecek olan açıklamalar ise büyük önem arz ediyor. Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Yorumu

Uncharted, benim de çok sevdiğim bir seridir ve yıllardır geri dönüşü için sabırsızlıkla bekliyorum. Son oyundan önceki bir zamanda geçer ise Nathan Drake ile yeniden buluşabilmemiz, büyük ölçüde ihtimal dahilinde ama sonrasında geçerse de bayrağı kızına devredeceğine şüphem yok.

Naughty Dog stüdyosunun Intergalactic: The Heretic Prophet'ten hariç birtakım projeler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesini The Last of Us Part 3 ve diğerinin de yeni bir Uncharted olmasını ümit ediyorum. Umarım boşa çıkmaz.