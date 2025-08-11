En Çok İndirilen PS5 Oyunları: İlk Üçte 12 Yıllık Oyun Var!

2025 yılının temmuz ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

Listede 2013 yapımı GTA 5'in de yer alması şaşırttı. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modu. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra GTA Online'da eğlenceli zaman geçirmeye devam edebiliyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5'in yanı sıra College Football 26, Ready or Not, NBA 2K25, Call of Duty: Black Ops 6, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, MLB The Show 25, Minecraft, EA SPORTS FC 25 ve Forza Horizon 5 dahil pek çok oyun bulunuyor.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Forza Horizon 5 ilk olarak 2021 yılının kasım ayında Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulmuştu. Oyunun PlayStation 5 sürümü 2025 yılının nisan ayında gelmişti. Kısa sürede en çok indirilen oyunlar listesinin üst sıralarında konumlandı.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Ready or Not, Rematch, GTA 5, Forza Horizon 5, Minecraft, Clair Obscur: Expedition 33, WUCHANG: Fallen Feathers, NBA 2K25, Cyberpunk 2077 ve Death Stranding 2: On the Beach dahil çok sayıda oyun yer alıyor.

Temmuz 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları