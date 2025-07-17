Fiyatı Cep Yakan NBA 2K26'nın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

NBA 2K26'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. NBA 2K26 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

NBA 2K26 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64-Bit

Windows 11 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26 Kaç GB?

NBA 2K26'nın yüklenebilmesi için en az 110 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

NBA 2K26 Oynanış Videosu

NBA 2K26 Fiyatı

NBA 2K26'nın standart, Superstar ve Leave No Doubt olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Steam'de oyunun standart sürümü için 69,99 dolar (2.818 TL), Superstar sürümü için 99,99 dolar (4.026 TL), Leave No Doubt Edition sürümü için 149,99 dolar (6.039 TL) fiyat etiketi belirlendi.

PlayStation ve Xbox mağazalarında oyunun standart sürümü 2 bin 900 TL, Superstar sürümü 3 bin 600 TL, Leave No Doubt sürümü ise 5 bin 400 TL fiyata satılıyor. Superstar ve Leave No Doubt sürümleri oyuna çıkışından altı gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

NBA 2K26 Çıkış Tarihi

En iyi basketbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan NBA 2K26 5 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için satışa sunulacak.