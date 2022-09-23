Netflix Dizisi Andropoz Fragmanı Çıktı: Engin Günaydın ve Dahası!

Andropoz fragmanı yayımlandı. Dünyada genelinde oldukça popüler olan dijital yayın hizmeti Netflix'in yeni Türk dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve daha pek çok başarılı isim bulunuyor. Yeni diziye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Andropoz Fragmanı Neler Sunuyor?

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Netflix isimli dijital yayın platformu, kütüphanesine yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Popüler hizmet, Andropoz isimli yeni diziye dair bir video yayımladı.

YouTube, Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinden yayımlanan fragman, çok kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video 1 dakika 12 saniye uzunluğunda.

Paylaşılan video, çok başarılı bir oyuncu olan Engin Günaydın'ın canlandırdığı karaktere odaklanıyor. Açıklamasında "İşte tam ben de böyle düşünüyorum" ifadesine yer verilen videoyu aşağıda bulunan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Andropoz Oyuncuları

Yuliia Sobol

Derya Karadaş

Turgut Tuncalp

Engin Günaydın

Tamer Karadagli

Gülçin Santırcıoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Doğa Zeynep Doğuşlu

Dram ve komedi ögelerine sahip olan yeni dizinin oyuncu kadrosunda Yuliia Sobol, Derya Karadaş, Turgut Tuncalp, Engin Günaydın ve Tamer Karadagli dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Günaydın, özellikle 2004 ile 2009 yılları arasında yayımlanan Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop isimli karakter ile oldukça büyük bir popülerlik elde etmişti. Tamer Karadağlı ise Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteriyle çok popüler hâle gelmişti.

Andropoz Konusu

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix isimli dijital yayın hizmetinin yeni Türk dizisinde Yusuf, 50 yaşını aştıktan sonra değişimi kafasına takar. Değişime ise ilk olarak saçını boyatmakla başlar.

Andropoz Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiden çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Andropoz dizisi 7 Ekim tarihinde yayımlanacak. Diziyi izleyebilmek için Netflix'e abone olmanız gerekiyor. Abonelik planlarının fiyatını merak ediyorsanız Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklencek yeni Türk dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca izlenmesi gereken Netflix yerli filmler listemize de göz atabilirsiniz.