Netflix'te En Çok İzlenen Filmler Açıklandı! 14 Yıllık Film İlk 5'te

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede gerilim ve dram türlerindeki A House of Dynamite yer aldı. Eylül ayında izleyiciler ile buluşan filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Rebecca Ferguson ve Gabriel Basso dahil pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (27 Ekim-2 Kasım 2025)

A House of Dynamite Ballad of a Small Player Ölümsüzlük İksiri (The Elixir) 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10) Sakin Konuşma (Don't Say a Word) Kpop: İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) Son Kale (The Last Castle) Aileen: Bir Kadının İnfazı (Aileen: Queen of the Serial Killers) Gelin Takımı Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II)

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Ballad of a Small Player konumlandı. Dram, komedi ve gerilim türlerindeki filmin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Fala Chen ve Deanie Ip dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Yönetmenliğini Kimo Stamboel'in üstlendiği Ölümsüzlük İksiri (The Elixir) üçüncü sırada yer aldı. Zombi filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden film 2025 yılında yayınlandı. Köyde yaşayan bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alan filmi nbaşrol oyuncu kadrosunda Mikha Tambayong, Eva Celia ve Marthino Lio yer alıyor.

Gerilim filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10) dördüncü sırada konumlandı. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan film 5,8 IMDb puanına sahip. Filmin oyuncu kadrosunda Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham ve daha pek çok isim bulunuyor.

Beşinci sırada Sakin Konuşma (Don't Say a Word) yer aldı. 2001 yılında vizyona giren film 6,3 IMDb puanına sahip. Gerilim ve dram türlerindeki filmin yönetmenliğini Gary Fleder yaptı. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Michael Douglas, Sean Bean ve Brittany Murphy yer alıyor.