Stranger Things, Netflix'i İşgal Etti! En Çok İzlenenler Açıklandı

Netflix, 15–21 Aralık tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Paylaşılan verilere göre Stranger Things serisi birden fazla sezonuyla listede yer almayı başardı. Bununla birlikte farklı yapımlar da gözden kaçmıyor. İşte Netflix'te en popüler diziler!

Netflix'te En Popüler Diziler (15-21 Aralık 2025)

Şirketin açıkladığı verilere göre Emily in Paris 5. sezonu, toplam 78 milyon 200 bin saat izlenmeyle birinci sıraya adını yazdırdı. Romantik komedi türündeki bu dizi, Emily Cooper’ın Paris’teki kariyer ve aşk hayatındaki maceralarını konu alıyor.

En iyi Netflix dizileri arasında gösterilen Stranger Things'in 4 ve 5. sezonu ise sırasıyla 51 milyon 400 bin saat ve 38 milyon 900 bin saat izlenmeyle ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Küçük bir kasabada kaybolan bir çocuğun etrafında şekillenen gizemli olayları konu alan dizi, yakın zamanda seyirciye sunulan 5. sezonuyla tekrardan tüm dikkatleri üzerine çekti.

Jake Paul vs. Anthony Joshua dördüncü sırada yer alırken, Man Vs Baby dizisi beşinci sırada bulunuyor. Beceriksiz bir adamın küçük bir çocuğa bakmaya çalışırken yaşadığı komik ve absürt olayları konu alan bu mini komedi dizisini Stranger Things 3. sezonu takip ediyor. Haftanın en çok izlenen dizilerinin tam sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı:

Sıra Dizi Adı Sezon Toplam İzlenme Süresi 1 Emily in Paris 5 78 milyon 200 bin saat 2 Stranger Things 4 51 milyon 400 bin saat 3 Stranger Things 5 38 milyon 900 bin saat 4 Jake Paul vs. Anthony Joshua – 35 milyon 300 bin saat 5 Man Vs Baby 1 28 milyon 700 bin saat 6 Stranger Things 3 27 milyon 400 bin saat 7 Sean Combs: The Reckoning 1 26 milyon 200 bin saat 8 Stranger Things 2 26 milyon saat 9 Stranger Things 1 23 milyon 900 bin saat 10 Dave Chappelle: The Unstoppable… – 4 milyon 200 bin saat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.