Discord'un Sevilen Özelliği Netflix Games'e Geliyor!

Netflix’i pek çoğumuz yalnızca dizi veya film izlemek için kullanıyoruz. Zira platformda birçok popüler ve ödüllü yapım bulunuyor. Ancak son yıllarda şirket, mobil oyunlara da ciddi yatırımlar yapıyor ve her ay birkaç oyunu kütüphanesine ekliyor. Son bilgilere göre Netflix, oyun tarafına büyük bir yatırım yapmaya daha hazırlanıyor. Öyle ki şirketin sesli sohbet özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Netflix Oyunlarına Sesli Sohbet Özelliği mi Geliyor?

Netflix oyunlarının yer aldığı Netflix Games uygulamasında uzun süredir sesli sohbetle ilgili ipuçları görülüyordu ancak mevcut detaylar firmanın bu konuda tam olarak ne planladığını ortaya koymuyordu. Kısa süre önce Android için yayınlanan v9.60.0 sürümüyle birlikte şirketin bu özellik üzerinde çalıştığını gösteren daha net bilgiler gün yüzüne çıktı.

Kaynağa göre uygulamanın kodlarında “Sesli sohbet aktif” ve “Oyuna dönmek için dokun” gibi ifadeler ortaya çıktı. Ayrıca sesli sohbetin oyun kontrolcüsü ile birlikte kullanılabileceğine dair bilgiler bulundu. Bunun yanı sıra firmanın sesli sohbet özelliğini entegre etmek için Agora isimli şirketle işbirliği yaptığı da görülüyor. Popüler oyun motoru Unity ile daha önce anlaşması bulunan bu şirketin Netflix’e de destek sağlayacağı anlaşılıyor.

Netflix'in Sesli Sohbet Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Netflix, şu anda kullanıcıların telefon veya tabletlerini TV’de oyun oynarken bir kumanda olarak kullanmasına olanak tanıyor. Sesli sohbetin de bu sistemle entegre edilmesi ve iletişim için telefondaki mikrofonun kullanılması bekleniyor. Tabii televizyon olmadan doğrudan mobil cihazdan da sesli olarak oyun oynanabilmesi bekleniyor.

Şu anda oyuncuların Netflix abonesi arkadaşlarıyla birlikte oynayıp oynayamayacağı ise kesin olarak bilinmiyor. Ancak sesli sohbet özelliğine sahip popüler oyunlarda bir grup kurarak bunun mümkün olduğunu düşündüğümüzde Netflix’in de bunu sunması kuvvetle muhtemel görünüyor. Mevcut bilgiler oldukça sınırlı.

Netflix'te Hangi Çok Oyunculu Oyunlar Var?

Netflix Games kütüphanesinde yaklaşık 100 civarında oyun bulunuyor. Bunların 15-20’si ise çevrim içi oynanabiliyor. Bu oyunlar arasında özellikle Squid Game: Unleashed, LEGO Party!, Pictionary: Game Night, Boggle Party ve Asphalt Xtreme: 8 öne çıkıyor. Görünüşe göre yakında bu oyunları sesli şekilde oynayabileceksiniz.

Netflix'in Sesli Sohbet Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Netflix’in ortaya çıkan bu özelliği yakında resmi olarak duyurması bekleniyor. Ne zaman kullanıma sunulacağı hala belirsiz ancak mobil uygulamada gerekli altyapının hazırlandığı göz önüne alındığında birkaç ay içinde kullanıma sunulması mümkün görünüyor.

Netflix'in Sesli Sohbeti Abonelik Fiyatlarını Artırır mı?

Netflix’in iş birliği yaptığı söylenen Agora, düşük kullanımda ücretsiz bir hizmet sunsa da dev bir platform olan Netflix için bu pek mümkün görünmüyor. Agora’nın web sitesinde yer alan bilgilere göre sesli görüşme hizmetinin ilk 10.000 dakikası ücretsiz. Tabii bu limit kullanıcı başına değil, tüm kullanıcıların toplam kullanımına uygulanıyor.

10.000 dakikayı aştıktan sonra ise fiyatlandırma her 1.000 dakika için 0,99 dolar. Verilere göre Netflix’in dünya genelindeki abone sayısı 280 milyondan fazla. Eğer bu kullanıcıların sadece yüzde 1’i yani 2.8 milyonu bir ayda günde 1 saat (toplam 1.800 dakika) sesli sohbet özelliğini kullanırsa, bu durumda toplam kullanım yaklaşık 5 milyar dakika oluyor. Bu da yaklaşık 5 milyon dolar civarında bir fatura ortaya çıkarıyor.

Elbette Netflix gibi büyük şirketler üçüncü parti bir firma ile iş birliği yaptığında genellikle daha indirimli bir fiyat sunulur. Hatta bu indirim yüzde 70-80'i bile bulabiliyor. Eğer bu civarda bir indirim uygulanırsa maliyet 1-1,5 milyon dolara düşebilir. Netflix’in 1 milyon dolarlık maliyet için abonelik fiyatlarını artırması ise pek olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

Netflix’in birkaç yıl önce Games hizmetini oyunculara sunduğunda zamanla çevrim içi oyunları kataloğa ekleyeceğini ve ardından sesli sohbet gibi özellikleri de getireceğini tahmin etmiştim. Şirketin sesli sohbet üzerinde çalışıyor olması bence oldukça güzel bir gelişme. Ben her ne kadar mobil oyunlardan pek zevk almasam da oyunseverlerin bundan keyif alacağından eminim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.