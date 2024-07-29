Unity ile hayallerinizdeki oyunu geliştirin. Hemen Unity indirin ve oyun geliştirme sürecine başlayın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unity Technologies tarafından 2005 yılında piyasaya sürülen Unity video oyunu geliştirme araçları içerisinde en popüler olanlardan bir tanesidir. Ücretsiz erişilebiliyor olması, kolay öğrenilebiliyor olması ve pek çok platformda çalışabiliyor olması bakımından oyun geliştiriciler tarafından sıklıkla tercih edilen bir araçtır.

Unity ile yapılmış oyunlar çok başarılı oldu ve pek çok kişi bu oyun motoru ile neler başarılabileceğini görmüş oldu. Eğer siz de Unity’nin gücünü kullanarak başarılı oyunlar geliştirmek istiyorsanız Unity indirebilirsiniz.

Diğer oyun geliştirme araçlarına göre çok daha kolay öğrenilebilen Unity pek çok oyun geliştiricisinin genelde ilk öğrendiği araç oluyor. C dili ile geliştirilen Unity pek çok kişiyi yazılımla ve oyun geliştirme ile tanıştırıyor.

Unity İndir

Eğer siz de oyun geliştirmek istiyorsanız Unity indirin ve bu arzunuzu gerçekleştirin. Oyun yapmak için kullanabileceğiniz en iyi araçlardan biri olan Unity ile dilerseniz hobi amaçlı oyunlar yapın dilerseniz de kendinize sıfırdan bir kariyer inşa edin.

Unity Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+), Windows 10 and Windows 11, sadece 64-bit.

: Windows 7 (SP1+), Windows 10 and Windows 11, sadece 64-bit. İşlemci : SSE2 komut seti desteğine sahip X64 mimarisi

: SSE2 komut seti desteğine sahip X64 mimarisi Ekran Kartı: DX10, DX11, ve DX12 desteğine sahip ekran kartları