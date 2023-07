Netflix'ten İlk İnteraktif Romantik Komedi Yapımı Geliyor: Aşkınızı Seçebileceksiniz!

Netflix, abonelerine The Out-Laws ve You People gibi filmlerden, yeni Happiness for Beginners'a kadar pek çok romantik komedi sunuyor ancak bunların hiçbiri, yayıncının bu ayın sonunda izleyicilere tam da dizinin adının ima ettiği şeyi yapma şansı sunan yeni "Choose Love" yani aşkını seçme olanağını sağlamıyor.

2018'de yayınlanan Black Mirror: Bandersnatch'i hatırlıyor musunuz? Choose Love, 31 Ağustos'ta Netflix'in deneysel interaktif yapımlarından bir diğeri olacak.

Yönetmen Stuart McDonald'ın 77 dakikalık bu özel filmi, izleyicilere hayalindeki işi kayıt mühendisi olarak yapan ve erkek arkadaşı Paul (Scott Michael Foster) ile nişanlanmaya, evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya kararlı görünen genç bir kadın olan Cami Conway'i tanıtacak.

Netflix'in Seçimlerinize Göre Şekillenen Yeni Yapımı: "Choose Love"

Choose Love'ın resmi Netflix sinopsisine göre konu şu şekilde:

"İstikrarlı erkek arkadaşı. Elinden kaçırdığı eski sevgilisi. Etkileyici rock yıldızı. Cami hangisini seçecek? Bu interaktif romantik komedide Cami'nin aşk hayatı sizin elinizde."

Choose Love boyunca Cami, etik ikilemlerden aptalca "Doğruluk mu Cesaret mi" anlarına kadar uzanan "cazip ama zor seçimlerle" karşı karşıya kalacak. İzleyiciler hikâyenin hangi yönde ilerlemesini istediklerini seçebilecekler, bu da her izleyicinin kararına bağlı olarak birden fazla olası hikâye çizgisi ve hatta çeşitli farklı sonlarla sonuçlanacak.

Peki siz bu yeni interaktif içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniiz.