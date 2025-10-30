Netflix Kasım 2025 Takvimi Belli Oldu! İşte Yeni Dizi ve Filmler
Netflix Kasım 2025 takvimi belli oldu. Peki platform kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler neler? İşte Netflix Kasım 2025 içerikleri!
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, dizi ve film arşivini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekim 2025 takvimiyle izleyicilerin ilgisini üzerine çeken platform, şimdi de kasım ayında yayınlayacağı yapımlarla merak ediliyor. Peki önümüzdeki haftalarda Netflix’e hangi yeni dizi ve filmler geliyor? İşte Netflix Kasım 2025 takvimi...
Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizi ve Filmler - Netflix Kasım 2025 Takvimi
1 Kasım 2025
- A Very Vintage Christmas (2019) - Film
- Back to the Future (1985) - Film
- Back to the Future Part II (1989) - Film
- Back to the Future Part III (1990) - Film
- Broadchurch (Sezon 1–3) - Dizi
- Charlie’s Angels (2000) - Film
- Crazy Rich Asians (2018) - Film
- Dear Santa (2024) - Belgesel
- Detective Conan (Collection 2) - Anime
- Doctor Sleep (2019) - Film
- Don’t Worry Darling (2022) - Film
- Dr. Dolittle (1998) - Film
- Dr. Dolittle 2 (2001) - Film
- Elvis (2022) - Film
- Frances Ha (2012) - Film
- Game Night (2018) - Film
- Happy Christmas (2014) - Film
- Heaven is for Real (2014) - Film
- I Know What You Did Last Summer (1997) - Film
- In The Heights (2023) - Film
- Isn’t It Romantic (2019) - Film
- Judas and the Black Messiah (2021) - Film
- Joy Ride (2023) - Film
- Just Mercy (2019) - Film
- Life of the Party (2018) - Film
- Little Women (Limited Series) - Dizi
- Merry Liddle Christmas (2019) - Film
- Moonage Daydream (2022) - Belgesel
- No Good Deed (2014) - Film
- Ocean’s 8 (2018) - Film
- One Piece (Sezon 27) - Anime
- Paddington 2 (2017) - Film
- Ready Player One (2018) - Film
- Risen (2016) - Film
- The LEGO Movie 2: The Second Part (2019) - Film
- The Little Things (2021) - Film
- The Nun II (2023) - Film
- Tenet (2020) - Film
- The Brothers Grimsby (2016) - Film
- The Hangover (2009) - Film
- The Hangover: Part II (2011) - Film
- The Hangover: Part III (2013) - Film
- The Patriot (2000) - Film
- The Purge: Anarchy (2014) - Film
- The Way Back (2020) - Film
- This Is the End (2013) - Film
- Tyler Perry’s A Madea Christmas (2013) - Film
- Wonka (2023) - Film
2 Kasım 2025
- King Richard (2023) - Film
- The Outfit (2022) - Film
3 Kasım 2025
- Dr. Seuss’s The Sneetches (2025) - Animasyon
- In Waves and War (2025) - Belgesel
- Just Buried (2007) - Film
- My Sister’s Husband (Sezon 1) - Dizi
4 Kasım 2025
- Leanne Morgan: Unspeakable Things (2025) - Stand-up
- Minx (Sezon 1–2) - Dizi
- Squid Game: The Challenge (Sezon 2) - Reality
5 Kasım 2025
- Election (1999) - Film
- Heweliusz (Limited Series) - Dizi
- Just Alice (Sezon 1) - Dizi
- Wish Upon (2017) - Film
6 Kasım 2025
- Bride Wars (2009) - Film
- Death by Lightning (Limited Series) - Dizi
- Ride on Time (Yeni Bölüm) - Program
- Soulmates (Sezon 1) - Dizi
- The Bad Guys: Breaking In (Sezon 1) - Animasyon Dizi
- The Vince Staples Show (Sezon 2) - Dizi
7 Kasım 2025
- A Holiday Engagement (2011) - Film
- As You Stood By (Sezon 1) - Dizi
- Baramulla (2025) - Film
- Christmas in the Heartland (2017) - Film
- Frankenstein (2025) - Film
- Groom & Two Brides (2025) - Film
- Labyrinth (1986) - Film
- Mango (2025) - Film
- My Dad’s Christmas Date (2020) - Film
8 Kasım 2025
- All I See Is You (2016) - Film
- Manodrome (2023) - Film
- Countdown: Jake vs. Tank (Sezon 1) - Belgesel Dizi
10 Kasım 2025
- Marine (Limited Series) - Belgesel Dizi
- Sesame Street (Cilt 1) - Çocuk Dizi
- Wanted Man (2024) - Film
11 Kasım 2025
- Ghosting: The Spirit of Christmas (2019) - Film
- No Sleep ’Til Christmas (2018) - Film
- Same Time, Next Christmas (2019) - Film
- Survivor’s Remorse (Sezon 1–4) - Dizi
12 Kasım 2025
- A Merry Little Ex-Mas (2025) - Film
- Being Eddie (2025) - Belgesel
- Dynamite Kiss (Sezon 1) - Dizi
- Eloá the Hostage: Live on TV (2025) - Belgesel
- Mrs Playmen (Sezon 1) - Dizi
- Selling the OC (Sezon 4) - Reality
13 Kasım 2025
- Delhi Crime (Sezon 3) - Dizi
- Had I Not Seen The Sun (Sezon 1) - Dizi
- Koati (Sezon 1) - Çocuk Dizi
- Last Samurai Standing (Sezon 1) - Dizi
- Moulin Rouge! (2001) - Film
- The Beast in Me (Limited Series) - Dizi
- Tee Yai: Born To Be Bad (2025) - Film
- The Sandlot (1993) - Film
- Unicorn Academy (Bölüm 4) - Çocuk Dizi
14 Kasım 2025
- In Your Dreams (2025) - Animasyon Film
- Jake Paul vs Tank Davis (LIVE) - Canlı Yayın
- NOUVELLE VAGUE (2025) - Film
- The Big C (Sezon 1–4) - Dizi
- The Crystal Cuckoo (Sezon 1) - Dizi
- The Marksman (2021) - Film
15 Kasım 2025
- A Royal Date for Christmas (2023) - Film
- A Sprinkle of Christmas (2024) - Film
- A Vineyard Christmas (2023) - Film
- Becoming Santa (2015) - Film
- Christmas Casanova (2023) - Film
- Everybody’s Fine (2009) - Film
- Just Like a Christmas Movie (2023) - Film
- Meet Me at the Christmas Train Parade (2023) - Film
- Royally Yours, This Christmas (2023) - Film
17 Kasım 2025
- Blue Beetle (2023) - Film
- Gabby’s Dollhouse (Sezon 12) - Çocuk Dizi
- Selena y Los Dinos (2025) - Belgesel
19 Kasım 2025
- Champagne Problems (2025) - Film
- Envious (Sezon 3) - Dizi
- The Carman Family Deaths (2025) - Belgesel
- The Son of a Thousand Men (2025) - Film
20 Kasım 2025
- A Man on the Inside (Sezon 2) - Dizi
- Jurassic World: Chaos Theory (Sezon 4) - Animasyon Dizi
- The Follies (2025) - Film
- The Great British Baking Show: Holidays (Sezon 8) - Yarışma
21 Kasım 2025
- Marry Christmas (2024) - Film
- Mistletoe Mixup (2021) - Film
- One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience (2025) - Belgesel
- Phil (2019) - Film
- Sangre del Toro (2025) - Belgesel
- Train Dreams (2025) - Film
22 Kasım 2025
- I’m Mita, Your Housekeeper (Sezon 1) - Dizi
24 Kasım 2025
- Missing: Dead or Alive (Sezon 2) - Belgesel Dizi
- Santa Bootcamp (2022) - Film
- The Island (2005) - Film
25 Kasım 2025
- Is It Cake? Holidays (Sezon 2) - Yarışma
26 Kasım 2025
- Jingle Bell Heist (2025) - Film
- Stranger Things (Sezon 5 – Cilt 1) - Dizi
27 Kasım 2025
- Aquaman and the Lost Kingdom (2023) - Film
28 Kasım 2025
- Left-Handed Girl (2025) - Film
- The Stringer: The Man Who Took The Photo (2025) - Belgesel
