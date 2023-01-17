Netflix 2023'te Yayımlanacak Kore Yapımı İçerikleri Açıkladı

Netflix, 2023'te yayımlanacak Kore yapımı içerikleri duyurdu. Yapılan duyuruya göre popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine bu yıl içerisinde çok sayıda Kore yapımı diziler, filmler, belgeseller ve şovlar izleyicilerle buluşacak.

Netflix'te 2023'te Çıkacak Kore Yapımı İçerikler Listesi

Gyeongseong Creature

Black Knight

Song of the Bandits

A Time Called You

Behind Your Touch (Geçici İsim)

Crash Course in Romance

Destined With You

Doona!

King the Land

Love to Hate You

See You In My 19th Life

Bloodhounds

Celebrity

Mask Girl

Daily Dose of Sunshine

Queenmaker

The Good Bad Mother

Goodbye Earth

JUNG-E

Kill Boksoon

Believer 2

Ballerin

Karşılaşma

Kilitsiz

En Güçlü 100

Siren: Survive the Island

Zombieverse

Nineteen to Twenty

Şeytanın Aklına Gelmez

Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (geçici isim)

Tanrı Aşkına: Kutsal İhanet

Sweet Home (Yeni sezon)

D.P. (Yeni sezon)

The Glory (Yeni sezon)

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kore yapımı filmler ve diziler, dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Aksiyon gerilim türündeki Carter, 2022'de en çok izlenen İngilizce olmayan 10 filmden biri olmayı başarmıştı. Single's Inferno ise Küresel İngilizce Olmayan Top 10 listesinde bulunuyor.

Netflix, 2023 yılında Kore yapımı içeriklerin sayısını arttırmayı planlıyor. Bunlar arasında 20 Ocak tarihinde yayımlanacak olan JUNG-E isimli film de bulunuyor. Ayrıca Kill Boksoon, Believer 2, Ballerin gibi içerikler de izleyiciler ile buluşacak. Listeye yukarıdan göz atabilirsiniz.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix'in kütüphanesine bu yıl içerisinde eklenecek olan içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca Kore dizilerini izlemekten keyif alıyorsanız en iyi Kore dizileri listesini inceleyebilirsiniz. Listede birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor.