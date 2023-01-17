Netflix 2023'te Yayımlanacak Kore Yapımı İçerikleri Açıkladı
Netflix, 2023'te çıkacak Kore yapımı içerikleri açıkladı. Peki, popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesine bu yıl hangi içerikler eklenecek? İşte detaylar!
Netflix, 2023'te yayımlanacak Kore yapımı içerikleri duyurdu. Yapılan duyuruya göre popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine bu yıl içerisinde çok sayıda Kore yapımı diziler, filmler, belgeseller ve şovlar izleyicilerle buluşacak.
Netflix'te 2023'te Çıkacak Kore Yapımı İçerikler Listesi
- Gyeongseong Creature
- Black Knight
- Song of the Bandits
- A Time Called You
- Behind Your Touch (Geçici İsim)
- Crash Course in Romance
- Destined With You
- Doona!
- King the Land
- Love to Hate You
- See You In My 19th Life
- Bloodhounds
- Celebrity
- Mask Girl
- Daily Dose of Sunshine
- Queenmaker
- The Good Bad Mother
- Goodbye Earth
- JUNG-E
- Kill Boksoon
- Believer 2
- Ballerin
- Karşılaşma
- Kilitsiz
- En Güçlü 100
- Siren: Survive the Island
- Zombieverse
- Nineteen to Twenty
- Şeytanın Aklına Gelmez
- Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (geçici isim)
- Tanrı Aşkına: Kutsal İhanet
- Sweet Home (Yeni sezon)
- D.P. (Yeni sezon)
- The Glory (Yeni sezon)
Geçtiğimiz yıl içerisinde Kore yapımı filmler ve diziler, dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Aksiyon gerilim türündeki Carter, 2022'de en çok izlenen İngilizce olmayan 10 filmden biri olmayı başarmıştı. Single's Inferno ise Küresel İngilizce Olmayan Top 10 listesinde bulunuyor.
Netflix, 2023 yılında Kore yapımı içeriklerin sayısını arttırmayı planlıyor. Bunlar arasında 20 Ocak tarihinde yayımlanacak olan JUNG-E isimli film de bulunuyor. Ayrıca Kill Boksoon, Believer 2, Ballerin gibi içerikler de izleyiciler ile buluşacak. Listeye yukarıdan göz atabilirsiniz.
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Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix'in kütüphanesine bu yıl içerisinde eklenecek olan içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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