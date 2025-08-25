Netflix İlk Kez Gişede Zirvede! Başarısını Animeye Borçlu

Netflix'in izlenme ve "dinlenme" rekorları kıran KPop Demon Hunters adlı anime filmi, vizyona girdiği hafta sonu süresinde gişe rekoru kırmayı başardı. Cumartesi ve Pazar gününde izleyicilerin büyük ilgisine mazhar olan popüler Netflix yapımı, ABD gişesinin zirvesine yerleşti ve 18–20 milyon dolar arası hasılatla açılış yaptı. Bu durum, Netflix'in de tarihinde bir ilk oldu.

KPop Demon Hunters Müzikleri Dünya Çapında Ses Getirdi

Daha önceki haberimizde, en iyi anime yapımları arasındaki yerini çok çabuk alan KPop Demon Hunters yapımının izlenme anlamındaki başarısının yanı sıra müziklerinin de milyonlarca kişi tarafından dinlendiğini sizlere aktarmıştık. İlginç teması ve ses getiren müzikleriyle KPop Demon Hunters, dünya çapında oldukça dikkat çeken bir yapım oldu.

Netflix ilk Defa Gişede Rekor Kırdı

Streaming devleri zaman zaman gişede varlık gösterse de, Bu başarı Netflix için bir ilk oldu. Zira vizyon denemeleri oldukça sınırlıydı. Daha önce Glass Onion: A Knives Out Mystery ile beyaz perdeyi yoklayan dizi/film platformu, bir haftada yalnızca 15 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.

Aslında Netflix'in gişede hiç rakibinin olmaması da bu başarının ana etkenleri arasında. Gösterime denk gelen hafta sonu büyük bir rakip çıkış yapmadı. En yakın takipçi, üçüncü haftasında 15,4 milyon dolar toplayan Weapons filmi oldu. KPop Demon Hunters başarısıyla Netflix'in algoritmasını bozmuştu. Şimdi ise gişede dengeleri değiştiriyor.