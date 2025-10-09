İki Kişi Oynanabilen Little Nightmares 3'ün İnceleme Puanları Şaşırttı
Little Nightmares 3'ün inceleme puanları açıklandı. Peki, bulmaca, macera ve platform türlerindeki oyun beklentileri karşılayabildi mi? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Little Nightmares 3'ün Metacritic puanı 73 olarak açıklandı.
- Oyun 10 Ekim 2025'te PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series x/S, Xbox One, Nintendo Switch ve Switch 2 için çıkacak.
- Standart sürüm Steam'de 26,02 dolar (1.085 TL), Xbox'ta 1.399 TL, PlayStation'da ise 1.749 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Little Nightmares serisinin yeni oyunu uzun süredir merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Supermassive Games tarafından geliştirilen Little Nightmares 3'ün inceleme puanları belli oldu. Paylaşılan inceleme puanlarına göre bulmaca, macera ve platform türlerini birleştiren bu oyun beklentilerin altında kaldı.
Little Nightmares 3'ün İnceleme Puanları Ne Durumda?
En iyi 2 kişilik oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Little Nightmares 3 için Metaciritc sayfası üzerinden 43 adet inceleme paylaşıldı. PlayStation 5 sürümünün Metacritic puanı 73 olarak açıklandı. Little Nightmares 3'e GamingBolt 90 puan, Game Informer 75 puan, IGN 60 puan, GameSpot ise 70 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- GamingBolt: 90 puan
- Gamesurf: 85 puan
- GamersRD: 85 puan
- Atomix: 85 puan
- BaziCenter: 85 puan
- TierraGamer: 85 puan
- Shacknews: 80 puan
- Hobby Consolas: 80 puan
- Digital Chumps: 80 puan
- XGN: 75 puan
- Game Informer: 75 puan
- CGMagazine: 75 puan
- GameSpot: 70 puan
- IGN: 60 puan
Little Nightmares 3'ün Fragmanı
Little Nightmares 3'ün Türkiye Fiyatı
Little Nightmares 3'ün standart sürümü Steam'de 26,02 dolar (1.085 TL), Xbox mağazasında 1.399 TL, PlayStation mağazasında ise 1.749 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Deluxe sürüm için Steam'de 39,56 dolar (1.650 TL), Xbox mağazasında 2.099 TL, PlayStation mağazasında ise 2.579 TL fiyat etiketi belirlendi.
Geçtiğimiz haftalarda Little Nightmares 3'ün demosu yayınlanmıştı. Platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun demo sürümü Steam, Xbox ve Playstation mağazaları üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Böylece oyuna yakından göz atma fırsatı elde ediliyor.
Little Nightmares 3 Nasıl Bir Oyun?
Little Nightmares 3, bulmaca, macera ve platform türlerinde bir oyun. Low ve Alone isimli iki karkaterin yer aldığı yapımda her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Low ok ve yay kullanırken Alone'da ise sadece İngiliz anahtarı mevcut. Tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de yer alıyor. Bu destek sayesinde oyun iki kişiyle oynanabiliyor.
Little Nightmares 3'ün Çıkış Tarihi
Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Little Nightmares 3, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series x/S, Xbox One, Nintendo Switch ve Switch 2 için satışa sunulacak. Serinin önceki oyunu Little Nightmares 2, 2021 yılının şubat ayında çıkmıştı.