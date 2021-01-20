Netflix Karışık Oynat Özelliği Geliyor!

Netflix Karışık Oynat özelliği üzerinde çalışıyor. Netflix üzerinden hangi dizi veya filmi izleme konusunda kararsız kalan kullanıcılar yeni özelliği oldukça sevecek. Peki, “Shuffle Play” olarak isimlendirilen Karışık Oynat özelliği ne zaman gelecek? Shuffle Play özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Netflix Karışık Oynat Özelliği Ne Zaman Eklenecek?

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanımı ciddi oranda artan dijital yayın hizmeti Netflix, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda “Shuffle Play” yani Karışık Oynat özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yeni özellik, ortaya çıktığı günden itibaren çok sayıda kullanıcı tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı.

Karışık Oynat özelliği, test sürecinden dolayı bazı kullanıcıların televizyonlarında görünmeye başlamıştı ancak şirket, özelliğin kaç kullanıcı tarafından test edildiğini söylemedi. Özelliği test eden kullanıcılardan olumlu geri bildirimler geldiği açıklandı. Görünüşe göre yeni özellik kullanıcılar tarafından çok sevilecek. Yeni özelliğin yalnızca TV uygulamasında test ediliyor olması ise abonelerin kafasında bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Netflix’in yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu. Karışık Oynat özelliğinin 2021 yılının ilk yarısında tüm kullanıcıların kullanıma sunulacağı belirtildi. TechCrunch’taki habere göre Shuffle Play özelliği aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

Yeni özellik ile beraber ekranın sol kısmında “Karışık Oynat” butonu yer alacağı belirtilmişti. Butonuna tıkladığınız takdirde rastgele bir içerik açılacak. Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşecek. Böylece kullanıcılar vakit kaybemeden içerik izlemeye başlayabilecek. Özellikle hangi içeriği izleyeceğine karar veremeyen veya izleyecek içerik bulamayan kullanıcılar yeni özelliği oldukça sevecek.

Shuffle Play özelliği içerikleri rastgele açarken belirli kriterleri göz önünde bulunduruyor. İzleyicinin daha önce izlediği içerikler dikkate alınarak bir dizi, film ya da belgesel açılıyor. Bu sayede kullanıcının hoşlanmayacağı bir türde içerik açılması önlenmiş olacak. Şirket, yeni özellik ile birlikte kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak.

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in Shuffle Play olarak adlandırılan yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.